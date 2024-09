Najbliższe miesiące będą kluczowe dla rozwoju najbardziej zaawansowanych projektów spółki. W ramach CT-01 został już złożony wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie badania klinicznego fazy 1, pierwszego podania człowiekowi (First in Human). Kolejnym kamieniem milowym dla projektu będzie uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie badania klinicznego i rozpoczęcie samego badania.

- Kluczowym osiągnięciem spółki w I półroczu 2024 r. było złożenie wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne fazy 1 u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym. Złożenie dokumentacji przeprowadzono we współpracy z firmą ICON, która będzie prowadziła również badanie kliniczne. Uzyskanie pozwolenia będzie kluczowe dla rozpoczęcia kolejnych etapów badań. Sukces tego przedsięwzięcia wzmocni pozycję spółki na rynku innowacyjnych terapii onkologicznych – komentuje Tom Shepherd, prezes Captor Therapeutics. Celem projektu CT-01 jest opracowanie, przy wykorzystaniu technologii celowanej degradacji białek, kandydata na lek, który zatrzyma postęp raka wątrobowokomórkowego i przyniesie znaczące korzyści kliniczne pacjentom.

Captor przed wyborem kandydata klinicznego w CT-03

W ramach projektu CT-03, koncentrującym się na degradacji białka MCL-1 w terapii nowotworów układu krwionośnego, limfatycznego oraz guzów litych, w tym roku spółka planuje wybór kandydata, który wejdzie do badań klinicznych. W II kwartale 2024 r. zakończono optymalizację produkcji nowego kandydata i zebrano dane umożliwiające przełożenie efektów farmakodynamicznych z modeli zwierzęcych na ludzi. Pozwoli to na oszacowanie skutecznej dawki, co ułatwi wybór kandydata klinicznego oraz przyspieszy postęp projektu w kolejnym etapie. - Pierwsze półrocze 2024 r. przyniosło istotny postęp w zakresie charakteryzacji potencjału do rozwoju, czyli badania syntezy, stabilności i formulacji degradera MCL-1, który cechuje się wybitnie wysoką aktywnością degradacyjną celu molekularnego. Do tego przeprowadziliśmy badanie oceny maksymalnej dawki tolerowalnej i już teraz widzimy istotne zwiększenie okna terapeutycznego, co jest wynikiem bardzo nas zadowalającym. Myślę, że w nadchodzących tygodniach wybierzemy kandydata klinicznego, który następnie trafi do ostatniego, przedklinicznego pakietu badań toksykologicznych w standardzie GLP – wyjaśnia Michał Walczak, członek zarządu Captor Therapeutics.

W ramach projektu CT-02 spółka uzyskała pozytywne wyniki z badania in vivo, które potwierdziły olbrzymi potencjał terapeutyczny w leczeniu chorób o podłożu zapalnym związanych z aktywacją NLRP3. Przewidywane główne kamienie milowe dla projektów CT-02 zakładają wytypowanie przynajmniej jednego kandydata klinicznego, z potencjalnym zastosowaniem w chorobach autoimmunologicznych lub neurologicznych oraz Podjęcie rozmów biznesowym umożliwiających dalszy rozwój degraderów NEK7.