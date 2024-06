- Utworzona przez BioFund linia finansowa potwierdza zasoby finansowe Medicalgorithmics oraz jest realizacją zapisów umowy inwestycyjnej i założeń finansowych strategii rozwoju. Daje nam dostęp do dodatkowych środków do natychmiastowego wykorzystania w realizacji strategii, w tym projektów R&D, akwizycji technologii czy prowadzenia komercjalizacji na globalnym rynku. Należy przy tym pamiętać, że głównym źródłem finansowania transformacji modelu biznesowego spółki są środki własne oraz inwestycja kapitałowa BioFund z 2022 roku - wyjaśnia Maciej Gamrot członek zarządu Medicalgorithmics ds. finansowych. Jak zapewnił Medicalgorithmics nie planuje korzystać z linii, finansując działalność ze środków własnych i przepływów operacyjnych. Na koniec marca 2024 roku saldo środków pieniężnych w spółce wynosiło 16,4 mln zł.

Dodatkowe środki na projekty i przejęcia

Fundusz zobowiązał się w umowie do wspierania dalszego rozwoju spółki m.in. przez zapewnienie jej finansowania w formie pożyczek o wartości do 3 mln USD. Umowa przewiduje, że Medicalgorithmics będzie mógł korzystać z linii finansowej BioFund w transzach o wysokości do 1 mln USD na realizacje konkretnych projektów z obszaru rozwoju technologii czy fuzji i przejęć. Wartość linii została określona na maksymalnie 3 mln USD. Pożyczki będą oprocentowane na poziomie rynkowym (stopa SOFR powiększona o 2,2 proc. marży), a ich spłata ma odbywać się – o ile strony nie ustalą inaczej – w 24 miesięcznych ratach, przy czym pierwsza spłata ma nastąpić nie wcześniej niż w październiku 2025 roku.

Umowa między BioFund a Medicalgorithmics jest wykonaniem deklaracji funduszu z umowy inwestycyjnej z 2022 roku, w ramach której zainwestował on w spółkę i objął w niej kontrolny pakiet akcji. Inwestor zobowiązał się do wspierania dalszego rozwoju spółki m.in. przez zapewnienie jej finansowania w formie pożyczek o wartości do 3 mln USD.