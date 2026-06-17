Z tego artykułu dowiesz się: Jak regulacja MiCA rewolucjonizuje rynek, prowadząc do zniknięcia nawet 80% europejskich giełd kryptowalut.

Z jakimi problemami licencyjnymi mierzy się Binance i co to oznacza dla jego unijnych klientów.

W jaki sposób licencjonowane platformy przygotowują się na przejęcie użytkowników zamykanych giełd.

Jakie są strategiczne cele UE stojące za największą w historii regulacją rynku kryptoaktywów.

Proces ten już się rozpoczął. Spośród szacowanych 1100-1300 dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (CASP), którzy działali w ramach krajowych regulacji państw UE przed wejściem w życie MiCA, licencję MiCA posiada obecnie około 200 podmiotów. OKX przewiduje, że 80 proc. giełd działających dziś w Europie nie przetrwa końca okresu przejściowego.

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Wzorzec ten jest wyraźnie widoczny na rynkach, gdzie krajowe terminy już minęły. Ponad 240 firm kryptowalutowych zakończyło działalność na Litwie 31 grudnia 2025 roku. We Francji około 90 podmiotów nadal nie posiada autoryzacji MiCA przed terminem wyznaczonym na 30 czerwca, a mniej niż jedna trzecia jest w trakcie procesu aplikacyjnego.

Wniosek Binance o licencję miał zostać odrzucony

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, ma stracić od przyszłego miesiąca pozwolenie na obsługę klientów z Unii Europejskiej, ponieważ jej wniosek o licencję ma zostać odrzucony – poinformowały agencję Reuters dwie osoby zaznajomione ze sprawą.

Zgodnie z nowymi przepisami UE, zwanymi MiCA, firmy kryptowalutowe mają do końca czerwca czas na uzyskanie licencji, która pozwoli im na dalszą obsługę klientów w całej Unii. Wniosek Binance, złożony do greckiego regulatora rynku, ma zostać odrzucony, twierdzą informatorzy.

Zgodnie z ustawą MiCA firmy kryptowalutowe muszą ubiegać się o licencje od organów regulacyjnych w poszczególnych krajach UE, które mogą służyć im jako „paszport” do działalności w całym bloku 27 państw.

Stawką jest nadzór nad branżą kryptowalut wartą wiele bilionów dolarów, która – jak od dawna ostrzegają regulatorzy – może zdestabilizować rynki i zaszkodzić inwestorom, jeśli nie będzie odpowiednio nadzorowana.

Odrzucenie ze strony Grecji oznaczałoby, że Binance nie otrzyma zielonego światła na działalność w UE, co stawia los klientów Binance z siedzibą w bloku pod znakiem zapytania.

Zgodnie z ustawą MiCA firmy kryptowalutowe muszą ubiegać się o licencje od organów regulacyjnych w poszczególnych krajach UE, które mogą służyć im jako „paszport” do działalności w całym bloku 27 państw.

Stawką jest nadzór nad branżą kryptowalut wartą wiele bilionów dolarów, która – jak od dawna ostrzegają regulatorzy – może zdestabilizować rynki i zaszkodzić inwestorom, jeśli nie będzie odpowiednio nadzorowana.

Odrzucenie ze strony Grecji oznaczałoby, że Binance nie otrzyma zielonego światła na działalność w UE, co stawia los klientów Binance z siedzibą w Unii pod znakiem zapytania.

Giełda poinformowała, że zamierza „wspierać uporządkowany proces i minimalizować zakłócenia dla naszych użytkowników”, nie podając jednak dalszych szczegółów.

Rzecznik Binance, obsługującej 300 milionów klientów na całym świecie, poinformował wcześniej, że firma ubiega się o licencję MiCA i współpracuje z organami regulacyjnymi od 18 miesięcy.

Dodał, że Binance uważa, że spełniło wymogi dotyczące uzyskania licencji MiCA. Grecka Komisja Rynku Kapitałowego (Greek Capital Market Commission) zakończyła analizę wniosku i uznała go za zgodny z wymogami.

OKX zapowiada promocje dla klientów zamykanych giełd

Klienci wpłacający aktywa do OKX mogą otrzymać od 5 proc. do 8 proc. bonusu, w zależności od wysokości depozytu, wypłacanego przez 12 miesięcy. Depozyty można realizować przez SEPA, kartę debetową lub kredytową, Apple Pay, Google Pay oraz transfer krypto on-chain. Oferta obowiązuje do 13 lipca 2026 r.

– Uzyskaliśmy licencję MiCA odpowiednio wcześnie, ponieważ wiedzieliśmy, że ten moment nadejdzie. 80 proc. giełd działających dziś w Europie nie przetrwa końca okresu przejściowego MiCA – mówi Erald Ghoos, CEO OKX Europe. – Wielu użytkowników będzie chciało wziąć sprawy w swoje ręce, jeśli ich giełda nie posiada wymaganych licencji. Dlatego oferujemy bonusy do 8 proc. od depozytów dla nowych użytkowników przenoszących środki z nieregulowanych platform.

Giełdy, które wybierają uporządkowaną ścieżkę wyjścia, podejmują właściwą decyzję z myślą o swoich klientach. Jesteśmy otwarci na wsparcie każdego operatora, który chce zakończyć działalność w odpowiedzialny sposób, jak również na przyjęcie jego użytkowników – dodał Ghoos.

OKX Europe posiada pełny paszport UE w ramach licencji MiCA, a także licencje zgodne z MiFID II oraz licencję instytucji płatniczej.