Kiedy na rynek trafi ostatni bitcoin?

Pierwszy halving nastąpił w listopadzie 2012 r., drugi w lipcu 2016 r., a trzeci w maju 2020 r. Po każdym z nich kurs bitcoina szedł wyraźnie w górę przez kolejne 12–18 miesięcy. Każdy halving oznacza, że tzw. kopacze bitcoinów dostają ich mniej w nagrodę za to, że ich komputery rozwiązują zadania kryptograficzne służące potwierdzaniu transakcji. O ile początkowo nagroda wynosiła 50 bitcoinów za każdy nowy blok, to obecnie, po czwartym halvingu, jest to już tylko 3,125 bitcoina. Po ostatnim, 32. halvingu nagroda ma wynosić tylko 0,00000001 bitcoina, czyli jednego satoshiego. Stanie się to prawdopodobnie dopiero w 2136 r. Cztery lata później ostatni wydobyty bitcoin ma wejść do obiegu. Łączna podaż kryptowaluty ma ostatecznie sięgnąć 21 mln bitcoinów.