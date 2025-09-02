Firmy
Notowania

Sprzedaż w dół. Ceny mieszkań stabilne

W sierpniu sprzedaż mieszkań spadła, ale ceny tylko w Łodzi – podaje portal Tabelaofert.pl.

Publikacja: 02.09.2025 06:00

Sprzedaż w dół. Ceny mieszkań stabilne

Foto: Adobestock

Adam Roguski

W sierpniu sprzedaż mieszkań była gorsza niż w lipcu, a ceny pozostały stabilne - wynika z analiz Tabelaofert.pl. Od 11 września ceny ofertowe wszystkich lokali będą musiały być podawane w internecie. Pytanie, co to zmieni na rynku.

Według sierpniowego odczytu Barometru Cen Mieszkań w 10 największych miastach sprzedaż nowych lokali była o 14,3 proc. mniejsza niż w lipcu. Średnia cena za mkw. skurczyła się symbolicznie – o 0,06 proc. W cennikach deweloperów w przypadku 90,9 proc. oferty ceny się utrzymały, w 5 proc. wzrosły, w 4,1 proc. spadły.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Poznański Pixel to jeden z biurowców z portfela GTC.
Budownictwo
GTC ze stabilnymi wynikami z najmu i uwagą audytora
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Mirbud, Polimex i Budimex z partnerami rywalizują o kontrakt na budowę terminala CPK
Budownictwo
Mirbud, Polimex i Budimex w grze o budowę terminala CPK
Gościem programu prowadzonego przez Adama Roguskiego był Radosław T. Krochta, prezes MLP Group.
Budownictwo
Prezes MLP Group: Pracujemy nad polityką dywidendową
Mikołaj Konopka, prezes Grupy Dom Development
Budownictwo
Dom Development po konferencji: rynek mieszkaniowy zmierza w stronę stabilizacji
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Dom Development zapowiada kumulację przekazań mieszkań i zysków w II półroczu.
Budownictwo
Dom Development zapowiada żniwa na koniec roku. Kumulacja przekazań i zysków
Sprzedaż kredytów rozkręca się
Budownictwo
Sprzedaż kredytów rozkręca się