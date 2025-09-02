Sprzedaż w dół. Ceny mieszkań stabilne

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
W sierpniu sprzedaż mieszkań była gorsza niż w lipcu, a ceny pozostały stabilne - wynika z analiz Tabelaofert.pl. Od 11 września ceny ofertowe wszystkich lokali będą musiały być podawane w internecie. Pytanie, co to zmieni na rynku.
Według sierpniowego odczytu Barometru Cen Mieszkań w 10 największych miastach sprzedaż nowych lokali była o 14,3 proc. mniejsza niż w lipcu. Średnia cena za mkw. skurczyła się symbolicznie – o 0,06 proc. W cennikach deweloperów w przypadku 90,9 proc. oferty ceny się utrzymały, w 5 proc. wzrosły, w 4,1 proc. spadły.
Biegły zwrócił uwagę na garb krótkoterminowego długu i wyzwanie związane z jego uregulowaniem. Nowy zarząd nieruchomościowego giganta jest dobrej myśli.
Pięć konsorcjów, w tym trzy pod wodzą giełdowych spółek, starają się o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego w sprawie inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego o szacunkowej wartości ponad 5 mld zł.
Nasz biznes magazynowy jest nudny i rosnący. Wypracowaliśmy już taką skalę, że przyszedł czas na politykę dywidendową. Jesteśmy przed rozmowami z agencjami ratingowymi – mówi Radosław T. Krochta, prezes MLP Group.
Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest trudna, ale zarząd pozytywnie ocenia perspektywy, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań w II półroczu.
W I półroczu deweloper przekazał klientom klucze do 1,6 tys. mieszkań, a potencjał na drugą część roku to dwa razy tyle. Na wciąż trudnym rynku grupa osiąga bardzo mocną sprzedaż
Obniżki stóp, oczekiwania na kolejne cięcia, oraz wzrost płac i stabilizacja cen nieruchomości zachęcają do zaciągania pożyczek.