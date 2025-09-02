Sprzedaż w dół. Ceny mieszkań stabilne

W sierpniu sprzedaż mieszkań była gorsza niż w lipcu, a ceny pozostały stabilne - wynika z analiz Tabelaofert.pl. Od 11 września ceny ofertowe wszystkich lokali będą musiały być podawane w internecie. Pytanie, co to zmieni na rynku.

Według sierpniowego odczytu Barometru Cen Mieszkań w 10 największych miastach sprzedaż nowych lokali była o 14,3 proc. mniejsza niż w lipcu. Średnia cena za mkw. skurczyła się symbolicznie – o 0,06 proc. W cennikach deweloperów w przypadku 90,9 proc. oferty ceny się utrzymały, w 5 proc. wzrosły, w 4,1 proc. spadły.