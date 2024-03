Rząd ułatwi rolnikom dostęp do kredytów konsumenckich

Cena złota zbliżyła się do rekordowo wysokiego poziomu. W ciągu ostatnich czterech sesji wzrosła aż o 100 dolarów. Za 1 uncję złota płacono we wtorek po południu nawet 2127 USD. Jej cenie niewiele więc brakowało do rekordowego poziomu z grudnia 2023 r., czyli do 2135,39 USD za uncję.