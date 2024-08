Wystarczyły jednak nieco lepsze dane z amerykańskiej gospodarki, aby większość ryzykowniejszych aktywów szybko nadrobiła straty. Miniony tydzień, na poziomie MSCI World Index, został nawet określony najlepszym od listopada 2023 r.

Reklama

Uwaga pozostaje jednak skupiona na Fedzie i pośrednio na danych makro. Wszelkie publikacje i wypowiedzi inwestorzy analizują przez pryzmat wrześniowej obniżki stóp procentowych przez amerykański bank centralny, licząc na cięcie o 25 pkt bazowych oraz relatywnie gołębi przekaz. Podbija to istotność dzisiejszych minutes z ostatniego posiedzenia FOMC czy wystąpień J. Powella podczas sympozjum w Jackson Hole. Perspektywa luzowania stóp w USA ciąży dolarowi, gdzie eurodolar testuje okolice 1,11 USD. Przekłada się to na coraz niższe zakresy USD/PLN, który testuje 3,85 PLN ostatni raz notowany we wrześniu 2021 r.

Mocniejszy PLN ogranicza perspektywy wyższej inflacji, sugerując możliwość obniżek stóp przez Radę Polityki Pieniężnej przed zapowiadanym 2026 r. Z drugiej strony mocniejszy złoty, co podnosiły źródła rządowe, ogranicza atrakcyjność eksportu, tym samym rzutując na perspektywy wzrostu. W szerszym ujęciu rynki dość dobrze poradziły sobie z ostatnimi, niespodziewanymi czynnikami (odwracanie carry trade na JPY), ale w środowisku dość późnego stadium hossy potwierdza to, jaką skalę mogą mieć reakcje na niespodziewane wydarzenia skutkujące podbiciem układów typu risk-off.