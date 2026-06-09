Naszego gościa w trakcie programu pytamy m.in.:

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Czy faktycznie Polacy odchodzą od obligacji skarbowych?

Czy w następnych miesiącach sprzedaż obligacji znów ruszy?

Jakie papiery warto teraz wybierać?

Na co zwracać uwagę inwestując w obligacje skarbowe?

Czy obligacje inflacyjne to dobry pomysł?

Listy zastawne…dla kogo jest to produkt?

Czy obligacje korporacyjne nadal są ciekawym produktem? I dla kogo?