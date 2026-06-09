Obligacje skarbowe, korporacyjne czy listy zastawne? W co inwestować?

Majowa sprzedaż obligacji skarbowych okazała się najniższa w tym roku. Czy to znak, że Polacy szukają innych możliwości inwestycyjnych? O tym we wtorkowym programie Prosto z Parkietu. Gościem Przemysława Tychmanowicza jest Emil Szweda, redaktor naczelny, Obligacje.pl.

