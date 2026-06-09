Naszego gościa w trakcie programu pytamy m.in.:
Czy faktycznie Polacy odchodzą od obligacji skarbowych?
Czy w następnych miesiącach sprzedaż obligacji znów ruszy?
Jakie papiery warto teraz wybierać?
Na co zwracać uwagę inwestując w obligacje skarbowe?
Czy obligacje inflacyjne to dobry pomysł?
Listy zastawne…dla kogo jest to produkt?
Czy obligacje korporacyjne nadal są ciekawym produktem? I dla kogo?
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