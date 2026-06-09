Z tego artykułu dowiesz się: Jaką kwotę na jedną akcję otrzymają inwestorzy i z jakich kapitałów spółka sfinansuje tę wypłatę.

W jaki sposób koncern pogodził rekordową dywidendę z koniecznością pokrycia wielomiliardowej straty netto.

Czy historyczna wypłata dla akcjonariuszy wpłynie na realizację strategicznych planów inwestycyjnych firmy.

Jaką rolę w zatwierdzeniu uchwał odegrał Skarb Państwa jako kluczowy akcjonariusz spółki.

ZWZ Orlenu, zgodnie z propozycją zarządu, zdecydowało, aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć z kapitału zapasowego spółki prawie 9,3 mld zł, co oznacza 8 zł na jedną akcję. Ustalono jednocześnie, że dniem dywidendy będzie 18 czerwca, natomiast dniem jej wypłaty 25 czerwca 2026 r.

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Jeszcze w kwietniu zarząd Orlenu zarekomendował, aby dywidenda do wypłaty w tym roku wyniosła 8 zł na jedną akcję, osiągając najwyższy poziom w historii spółki.

W uzasadnieniu do rekomendacji zarządu w sprawie dywidendy podkreślono, że jest ona zgodna z przyjętą tam polityką dywidendową i „uwzględnia dobrą, bieżącą sytuację płynnościową i finansową spółki”. „Realizacja wypłaty dywidendy na poziomie przedstawionym w projekcie uchwały ZWZ pozwala utrzymać wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie, zadeklarowanym w strategii Orlen 2035” - zaznaczył Orlen.

Podsumowując 2025 r. prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił podczas wtorkowego ZWZ, że dla koncernu był to „rekordowy rok”. Wskazał przy tym na najwyższy poziom inwestycji, najwyższy poziom kapitalizacji i najwyższą propozycję dywidendy.

Zyski z kontraktów gazowych na kapitał zapasowy

Zanim ZWZ zdecydowało o dywidendzie, przyjęło projekt uchwały, w którym zarząd proponował, aby dokonać podziału zysku niepodzielonego z lat ubiegłych, wynikającego z ujęcia wyceny otwartych na koniec grudnia 2024 r. kontraktów terminowych na gaz ziemny, zawieranych na rynku pozagiełdowym, w wysokości ponad 174,1 mln zł i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy spółki.

Jednocześnie ZWZ zgodziło się na pokrycie straty netto Orlenu w wysokości ponad 7,9 mld zł poniesioną w roku obrotowym 2025 w całości z kapitału zapasowego. Wcześniej zatwierdzono też sprawozdanie finansowe spółki za 2025 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Orlen za 2025 r., której zysk netto wyniósł w tym czasie ponad 2,6 mld zł.

Uchwały te, jak również w sprawie dywidendy, zostały przyjęte podczas wtorkowego ZWZ z udziałem głosów Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem Orlenu. Z danych publikowanych przez spółkę wynika, że Skarb Państwa posiada tam 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE 5,17 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,93 proc.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

mb/ mrr/