Kraj

  • AUTO PARTNER – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,15 zł dywidendy na papier; wypłata 25 czerwca
  • ENEA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,56 zł dywidendy na papier; wypłata 2 lipca
  • MANGATA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 4,50 zł dywidendy na papier; wypłata 25 czerwca
  • ORLEN – WZA w sprawie wyników za 2025 rok i wypłaty 8 zł dywidendy na akcję
  • KGHM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 1,50 zł dywidendy na akcję
  • STALEXPORT – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,73 zł dywidendy na akcję
  • ŻABKA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; rada dyrektorów rekomenduje wypłatę 0,12 euro dywidendy na akcję
  • ŻABKA – NWZA w sprawie zmiany w statucie spółki
  • CDRL – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • OCTAVA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • OTMUCHÓW – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • FROZEN WAY – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,50 zł dywidendy na papier; wypłata 2 lipca
  • MADKOM – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • M4B – NWZA w sprawie zmiany statutu spółki

Świat

  • USA – bilans handlowy w kwietniu, zapasy hurtowników w kwietniu, sprzedaż domów na rynku wtórnym w maju
  • Chiny – bilans handlowy w maju
  • Niemcy – produkcja przemysłowa w kwietniu, bilans handlowy w kwietniu