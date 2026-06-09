Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 9.06.2026
Dane gospodarcze z USA i Chin; ostatnie notowanie akcji Grupu Enea, Mangata i Auto Partner z prawem do dywidendy. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
09.06.2026 03:15
Publikacja:
09.06.2026 03:00
Foto: AdobeStock
Kraj
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AUTO PARTNER – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,15 zł dywidendy na papier; wypłata 25 czerwca
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ENEA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,56 zł dywidendy na papier; wypłata 2 lipca
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MANGATA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 4,50 zł dywidendy na papier; wypłata 25 czerwca
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ORLEN – WZA w sprawie wyników za 2025 rok i wypłaty 8 zł dywidendy na akcję
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KGHM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 1,50 zł dywidendy na akcję
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STALEXPORT – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,73 zł dywidendy na akcję
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ŻABKA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; rada dyrektorów rekomenduje wypłatę 0,12 euro dywidendy na akcję
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ŻABKA – NWZA w sprawie zmiany w statucie spółki
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CDRL – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
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OCTAVA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
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OTMUCHÓW – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
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FROZEN WAY – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,50 zł dywidendy na papier; wypłata 2 lipca
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MADKOM – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
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M4B – NWZA w sprawie zmiany statutu spółki
Świat
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USA – bilans handlowy w kwietniu, zapasy hurtowników w kwietniu, sprzedaż domów na rynku wtórnym w maju
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Chiny – bilans handlowy w maju
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Niemcy – produkcja przemysłowa w kwietniu, bilans handlowy w kwietniu