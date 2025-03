Jak zdobyć talenty?

Technologia jest kolejnym wyzwaniem. Firmy, które nie dysponują odpowiednimi narzędziami do zarządzania grafikami, mogą mieć trudności z zachowaniem zgodności harmonogramów z regulacjami prawnymi i wymaganiami operacyjnymi. Systemy IT powinny automatycznie sprawdzać, czy grafik nie narusza norm czasu pracy oraz umożliwiać analizę dostępności pracowników w kontekście aktualnych potrzeb firmy.

Istotnym elementem wdrożenia jest także komunikacja. Pracownicy muszą rozumieć zasady self rosteringu i wiedzieć, że ich decyzje wpływają na cały zespół. Bez jasnych zasad może dojść do sytuacji, w której część pracowników zawsze wybiera najbardziej dogodny grafik, pozostawiając resztę w mniej korzystnej sytuacji. Dlatego kluczowe jest, aby proces planowania był przejrzysty i oparty na współpracy całego zespołu.

Czy self rostering sprawdza się w każdej branży, czy są sektory, w których jest szczególnie efektywny?

Najlepiej sprawdza się w branżach, gdzie elastyczność czasowa jest kluczowa i konieczne jest dopasowanie liczby pracowników do dynamicznych zmian w zapotrzebowaniu. Służba zdrowia jest jednym z przykładów sektorów, gdzie możliwość samodzielnego planowania grafików pozwala uniknąć nadmiernego obciążenia i zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego. W handlu detalicznym pracownicy mogą dostosowywać godziny pracy do największego natężenia ruchu, co pozwala firmom lepiej reagować na zmiany w liczbie klientów. W produkcji i logistyce możliwość elastycznego planowania czasu pracy pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów i redukcję kosztów nadgodzin.

Podsumowując, self rostering to narzędzie, które w odpowiednich warunkach może znacząco poprawić efektywność organizacyjną i satysfakcję pracowników. Firmy, które potrafią elastycznie dostosować model planowania grafików do swoich realiów operacyjnych, mogą zyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy i lepiej zarządzać zasobami ludzkimi w zmieniającym się środowisku biznesowym.

Czy to wszystko?

Oczywiście że nie! Według badań OLX Praca w 2025 roku co piąty pracownik w Polsce będzie z pokolenia Z. Kolejne lata przyniosą naturalnie trend wzrostowy, co oznacza, że pracodawcy będą zmuszeni do „kuszenia” pracowników coraz to bardziej wymyślnymi benefitami. Na szczęście dostawcy rozwiązań technologicznych coraz częściej sięgają po AI w celu wsparcia przedsiębiorstw w nowych wyzwaniach i poszerzają tym samym pakiet narzędzi ułatwiających i automatyzujących codzienność zawodową.