Inwestycje, których warto unikać przy podejmowaniu decyzji w 2025 r.

W obliczu tych wyzwań członkowie OPEC+ mogą zdecydować się na zakończenie polityki ograniczania wydobycia, by zminimalizować własne straty. Zdaniem analityków utrzymywanie kosztownej polityki cięć może wkrótce zostać ograniczone, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do dalszego spadku cen ropy na globalnych rynkach.

Możliwa korekta indeksu DAX 40

W 2024 r. gospodarka Niemiec skurczyła się o 0,3 proc., a przemysł stracił aż 4,6 proc. Mimo to indeks DAX 40 wzrósł o 18 proc. Sprzedaż samochodów osobowych w Niemczech spadła w sierpniu o 27,8 proc. rok do roku, przy czym rejestracje aut elektrycznych zmniejszyły się aż o 69 proc. Tylko Volkswagen zaliczył wzrost sprzedaży (+4,2 proc.), podczas gdy BMW, Mercedes-Benz i Porsche zanotowały spadki. W ciągu dekady niemieckie akcje rosły średniorocznie o 4,2 proc., w porównaniu do 13,1 proc. w USA. Wycena indeksu DAX 40 zakłada wzrost zysków o 16,5 proc. rocznie, co analitycy Invest.Cinkciarz.pl oceniają jako mało prawdopodobne ze względu na rosnącą konkurencję, zwłaszcza z Chin. Z tego powodu może dojść do korekty w indeksie DAX 40 w 2025 r.

Finansowe problemy Intela

Intel, niegdyś uznawany za lidera w swojej branży, obecnie zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Firma zajmująca się projektowaniem i produkcją procesorów oraz kart graficznych przegapiła kluczowe momenty rozwoju technologicznego, ustępując miejsca konkurentom, takim jak Nvidia, AMD czy TSMC. Mimo dynamicznego wzrostu rynku napędzanego rozwojem technologii sztucznej inteligencji sprzedaż Intela spadła o 6 proc. rok do roku. Spowodowało to przecenę akcji spółki o 70 proc. poniżej historycznych szczytów. Aby nadrobić zaległości wobec konkurencji, Intel musi ponosić wysokie koszty inwestycyjne, co doprowadziło do rekordowej straty na poziomie 16,6 miliarda dolarów w ostatnim kwartale. Strata ta stanowi ok. 20 proc. obecnej kapitalizacji spółki, wynoszącej 85,5 miliarda dolarów.

Firma planuje wprowadzenie nowej technologii litografii do pełnej produkcji w III kw. 2025 r. Jednak prognozy te, opublikowane w 2021 roku, nie zostały dotychczas zaktualizowane, co budzi wątpliwości odnośnie do ich realizacji.

Obecna wycena, oparta na wynikach sprzed kryzysu spółki, zakłada, że sprzedaż musiałaby rosnąć w tempie ok. 37 proc. rocznie przez najbliższe lata. Według analityków Invest.Cinkciarz.pl rosnące koszty działalności sprawią, że wielu inwestorów może być rozczarowanych wynikami spółki w 2025 r.