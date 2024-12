Michał Kobza, GPW: Promocja na ETF-y przedłużona, ale...

Pojawił się także temat GlobalConnect. Jaki jest pomysł na rozruszanie tego rynku?

Pracujemy nad kilkoma rzeczami. Priorytetem jest oczywiście zwiększenie liczby produktów. Chcemy, żeby na GlobalConnect notowanych było nawet kilkaset spółek. Są też kwestie techniczne, takie jak podatek od dywidend spółek amerykańskich, które musimy rozwiązać. Chcemy promować ten rynek, pokazując, że niesie korzyści związane chociażby z handlem w naszej walucie, ale też i łatwiejszymi rozliczeniami podatkowymi.

ETF-y na GlobalConnect pojawią się w przyszłym roku?

Staramy się, ale to też nie wszystko jest zależne tylko od nas. Aby powstał rynek, zaczynamy od płynności, czyli pozyskania animatora. Pełne arkusze zleceń to jest to, co zawsze powinno towarzyszyć inwestorom. To też determinuje sukces konkretnego instrumentu czy też rynku. Do tego oczywiście dochodzą też kwestie związane z regulacjami, nad którymi też pracujemy.

W waszych kierunkach strategicznych mowa jest również o nowych kontraktach terminowych. Jakie nowe instrumenty mogą się potencjalnie pojawić?

Na rynku derywatów widzimy, że potencjał jest większy, niż wynika to z aktualnych obrotów i płynności tych instrumentów. Flagowym produktem pozostaje kontrakt na WIG20, ale patrzymy także na to, aby dać inwestorom więcej możliwości, jeśli chodzi o indeksy średnich i małych spółek. Spółki z mWIG40 i sWIG80 odzwierciedlają tak naprawdę rozwój i siłę polskiej gospodarki. Widzimy potencjał, aby pochodne na te indeksy stały się bardziej popularne. Zależy nam na tym, aby stały się one „detaliczne” w swojej naturze. Mowa więc o stosunkowo małym depozycie zabezpieczającym i możliwości zarabiania na niewielkich ruchach.

To oznacza, że kontrakty na mWIG40 przejdą zmiany, a dodatkowo wprowadzone zostaną kontrakty na sWIG80?

Faktycznie chcemy, aby futures na mWIG40 stał się bardziej „detaliczny”, co oznacza, że być może jeden punkt będzie wart nie 10 zł, a np. 1 zł. Będzie więc mniejszy depozyt zabezpieczający, co zmniejszy też bariery wejścia. Jeśli chodzi o sWIG80, to tutaj ważna jest kwestia płynności spółek wchodzących w skład tego indeksu. Mamy jednak też pomysły, że nawet jeśli nie futures na sam indeks, to instrumentem bazowym mógłby być też ETF na ten indeks.

Zapowiadacie także rozwój programu wsparcia analiz. Co to oznacza?

Program ten będzie się rozrastał. Chcemy podejść do naszego rynku kompleksowo. Mówiliśmy już tutaj o płynności, ale żeby ona była, potrzebni są też inwestorzy, a ci potrzebują informacji i analiz. Program, który prowadzimy, od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem i planujemy jego rozwój. Chcemy zwiększyć liczbę analizowanych spółek, ale też patrzymy w kierunku rynku NewConnect czy też Catalyst. Chcąc robić więcej, siłą rzeczy musimy więc też zwiększyć budżet na ten projekt. O tym, jakie konkretnie zmiany się szykują, poinformujemy rynek w stosownym czasie. Już zabraliśmy się do pracy. Mamy ambicję, aby już w I kwartale uzgodnić z rynkiem założenia programu i tego, jak będzie on funkcjonował w kolejnych dwóch latach.

Jest też temat potencjalnych przejęć GPW...

Tak naprawdę mówimy o dwóch rzeczach: partnerstwach strategicznych i przejęciach. Wszystko to w kontekście ekosystemu rynku. Jeśli naszymi filarami są inwestorzy indywidualni i emitenci, to chcemy im pokazać wartość związaną chociażby z faktu bycia spółką giełdową. Chodzi więc o poszukiwanie takich narzędzi i produktów, które będą wspierać firmy. Patrzymy więc, co możemy zrobić, czy to właśnie przez partnerstwa, czy też przejęcia. Podchodzimy jednak do tych tematów oportunistycznie.