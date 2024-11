ESRS E5: Zasoby wprowadzane do organizacji i odprowadzane z niej

Wymogi E5-4 i E5-5 są skonstruowane tak, aby umożliwić analizę przepływów materiałowych w przedsiębiorstwie. Z perspektywy transformacji cyrkularnej przeprowadzenie takiej analizy pozwala na rozpoznanie rodzajów przetwarzanych zasobów, zmierzenie ich wolumenu oraz zidentyfikowanie tkwiącego w nich potencjału cyrkularnego.

Zgodnie z wymaganiem standardu ESRS E5 informacje o wykorzystywanych zasobach powinny być ujawniane w podziale na materiały biologiczne oraz materiały techniczne. Rozróżnienie na dwa rodzaje materiałów wywodzi się z tzw. modelu motyla (ang. Butterfly Model) opracowanego przez Ellen MacArthur Foundation. W modelu tym opisywana jest kaskadowa cyrkularność materiałów.

W przypadku materiałów pochodzenia biologicznego (roślinnych, odzwierzęcych, mikroorganizmów i enzymów) cyrkularność oznacza, że mogą one bezpiecznie powrócić do przyrody jako włókna lub składniki odżywcze, np. dzięki procesom fermentacji lub kompostowania. Co do zasady, materiały biologiczne są materiałami odnawialnymi, niemniej ich dostępność jest ograniczona, dlatego ich uprawy lub hodowle powinny być prowadzone w sposób zrównoważony, umożliwiający zastępowalność.

Materiały techniczne obejmują wszystkie surowce nieorganiczne i kopalne oraz pochodzące od nich materiały, takie jak metale, tworzywa sztuczne czy syntetyczne chemikalia. Jako że czas rozpadu jest wielokrotnie dłuższy od czasu ich użytkowania, uznawane są za zasoby nieodnawialne, a ich cyrkularność jest możliwa dzięki wielokrotnemu ponownemu przetwarzaniu w procesach wydłużania cyklu życia, odnawiania, regeneracji czy recyklingu.

Warto zauważyć, że do materiałów technicznych zaliczane są materiały biologiczne przeznaczone do stosowania w cyklu technicznym lub np. wykorzystywane w procesach chemicznych czy będące składnikiem innego materiału lub produktu, zachowującego się jak materiał techniczny. Tego typu przetworzone materiały biologiczne nie mogą wrócić do przyrody w cyklu biologicznym.

Do powyższego rozróżnienia odwołuje się standard ESRS E5 w ujawnieniach E5-4 i E5-5. Zatem w odniesieniu do materiałów biologicznych ujawnieniu podlegają nie tylko informacje dotyczące masy wprowadzanych zasobów, ale także odsetka materiałów pochodzących ze zrównoważonych upraw i hodowli, potwierdzonych stosownymi certyfikatami. Podobnie w przypadku materiałów technicznych wprowadzanych do organizacji, ujawnienie obejmuje nie tylko ich masę, ale także udział procentowy ponownie użytych lub pochodzących z recyklingu komponentów, produktów i materiałów wtórnych oraz wykorzystanie surowców krytycznych i metali ziem rzadkich. Te informacje pozwalają zidentyfikować poziom cyrkularności przedsiębiorstwa.