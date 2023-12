W przypadku akcji ostatnią sesją rozliczaną w 2021 r. będzie 28 grudnia (rozliczenie następuje po dwóch dniach), więc tylko do tego czasu możemy wpłynąć w korzystny dla nas sposób na wynik do opodatkowania. W przypadku instrumentów pochodnych ostatnią sesją rozliczaną w 2023 r. będzie ta z 29 grudnia, bo transakcje na kontraktach terminowych oraz CFD rozlicza się jeszcze tego samego dnia.

Jeśli zatem chcemy obniżyć (w sprzyjających okolicznościach nawet praktycznie do zera) podatek należny za kończący się rok, wystarczy do 27 grudnia włącznie sprzedać akcje, na których jesteśmy stratni. I odwrotnie – jeśli zmierzamy do zamknięcia roku z księgową stratą – można rozważyć podciągnięcie w podobny sposób wyniku.

Zyski kapitałowe: Jak dokonać optymalizacji podatkowej?

Niedogodność związana ze stratą podatkową w danym roku polega na tym, że można ją rozliczać tylko przez kolejnych pięć lat. Co więcej, w pojedynczym roku można rozliczyć nie więcej niż połowę jej wartości, i to pod warunkiem, że nie przekracza to wysokości deklarowanego za ten rok dochodu.

Efekt jest taki, że kończąc rok ze znaczną podatkową stratą, będąc na całości portfela na plusie, prawdopodobnie przyspieszamy moment zapłaty podatków w przyszłości. Co więcej, istnieje ryzyko, że straty nie uda się odliczyć w całości, a to oznacza podatek wyższy nawet w kategoriach nominalnych. Jeśli w portfelu mamy wiele pozycji, wybrać papiery do sprzedaży będzie względnie łatwo.

Co jednak, jeśli nie jesteśmy pewni, czy wytypowanych do sprzedaży pod kątem optymalizacji podatkowej papierów rzeczywiście chcemy się pozbywać? Wówczas można od razu je odkupić po podobnej cenie – poniesiemy jednak koszt prowizji, choć przy odwrotnych transakcjach zawartych na jednej sesji (daytrading) jej stawka może być obniżona.