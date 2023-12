Co było największym zaskoczeniem w gospodarce i na światowych rynkach w 2023 r. i co takim zaskoczeniem może być w 2024 r. Z czym będziemy się mierzyć w przyszłym roku? To temat pierwszej części programu. W dyskusji udział wezmą Piotr Szulec, prezes Skarbiec TFI oraz Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Banku.

W drugiej części programu przyjrzymy się warszawskiej giełdzie. Jakie branże mogą błysnąć w 2024 r., a jakich raczej unikać? Gośćmi tej części będą ponownie Piotr Szulec, prezes Skarbiec TFI, a także Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych w Santander BM.

Start programu o godz. 12.00. Zaprasza Przemysław Tychmanowicz