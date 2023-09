Piotr Kalisz, Citi Handlowy: Polska jest w regionie wyspą niskich stóp

W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu realnym wzrosło o około 1,7 proc. rok do roku. Tak liczony wzrost płac będzie przyspieszał?

Prawdopodobnie tak. Biorąc pod uwagę prognozy inflacji, w najbliższych miesiącach realny wzrost płac może dojść do 3–3,5 proc. rok do roku, nawet jeśli nominalny wzrost płac będzie nieco opadał, w kierunku 10–11 proc.

Prezes NBP Adam Glapiński twierdzi, że stopy procentowe w Polsce nawet po wrześniowej podwyżce pozostają dodatnie, biorąc pod uwagę inflację oczekiwaną za rok. To oznacza, że spodziewa się w perspektywie roku inflacji poniżej 6 proc. To prawdopodobne?

12 miesięcy w przypadku prognoz inflacji to bardzo odległy horyzont. Ale średnie prognozy ekonomistów sugerują, że na koniec 2024 r. inflacja będzie wynosiła 5,5–6 proc. Teoretycznie oznacza to, że realne stopy procentowe są minimalnie dodatnie. I tak są jednak niższe niż w innych krajach naszego regionu. A gdyby brać pod uwagę bieżącą inflację, to jesteśmy jedynym krajem w regionie, który ma ujemne realne stopy procentowe. Jesteśmy więc krajem, który ma luźną politykę pieniężną i luźną politykę fiskalną, a przy tym obie rozluźnia.

Prezes Glapiński twierdzi, że zarówno inflacja, jak i wzrost gospodarczy będą w najbliższych kwartałach niższe, niż sugerowała lipcowa projekcja NBP, i to właśnie uzasadniało ostrą obniżkę stóp procentowych we wrześniu. To prawda? Inflacja opada szybciej, niż można było oczekiwać dwa miesiące temu?

Do końca roku inflacja rzeczywiście będzie niższa, niż wskazywała lipcowa projekcja. To jest efekt zmian w zakresie cen energii, które wygasną z końcem roku, i niższego niż w regionie poziomu cen paliw, co również może być efektem przejściowym. Ale jednocześnie polityka fiskalna rządu jest luźniejsza niż oczekiwano w lipcu, a RPP dokonała obniżki stóp procentowych (projekcja NBP powstaje przy założeniu stałych stóp – red.). W projekcji nie zakładano też podwyżki VAT na żywność od stycznia, która doda do inflacji 1 pkt proc. Było ostatnio trochę sygnałów, że inflacja bazowa (bez cen żywności, paliw i energii – red.) może być nieco niższa niż w projekcji, ale to nie jest tak duża różnica, która uzasadniałaby obniżkę stóp o 0,75 pkt proc.