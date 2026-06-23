Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Asbis w maju.

Jak zareagował kurs.

Jakie są plany grupy na 2026 r.

Ile warte są akcje Asbisu.

Notowania Asbisu rozpoczęły poniedziałkową sesję od wzrostów. Po godz. 9 akcje drożały o ponad 2 proc. do 97,4 zł. Później też dominował popyt. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na informację o danych sprzedażowych za maj. Nic dziwnego: niemal 90-procentowa dynamika rok do roku robi wrażenie.

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Jakie wyniki ma Asbis w 2026 r.

Grupa Asbis szacuje, że jej skonsolidowane przychody w maju 2026 r. wyniosły 604 mln dol. i były o 89 proc. wyższe od przychodów wypracowanych w maju 2025 r. (wtedy wynosiły 320 mln dol.).

– Maj 2026 r. był dla grupy Asbis najlepszym miesiącem sprzedaży w naszej historii. Po raz pierwszy przekroczyliśmy poziom 600 mln dol. miesięcznych przychodów. Wzrost o 89 proc. rok do roku potwierdza, że nasza strategia ekspansji na rynkach EMEA działa w sposób zgodny z planem i przekłada się na realne wyniki – komentuje prezes Asbisu, Serhei Kostevitch.

Foto: Parkiet

Największymi rynkami w maju były: Kazachstan, Ukraina oraz Słowacja. Dobrze wypadła też Polska. – Wypracowała w maju dwucyfrowy wzrost sprzedaży i w minionym miesiącu utrzymała wysoką piątą pozycję wśród największych krajów w naszej strukturze sprzedaży - poinformował szef Asbisu.

Największy wzrost sprzedaży w maju zanotowano w segmencie serwerów i komponentów serwerowych. Bardzo dobrze sprzedawały się również smartfony i laptopy.

W kwietniu 2026 r. Asbis wypracował skonsolidowane przychody na poziomie 444 mln dol., wobec 255 mln dol. w kwietniu 2025 r., co oznacza wzrost o 74 proc. Po rekordowym maju wiele wskazuje, że cały II kwartał będzie dla Asbisu udany. Wyniki za I kwartał były powyżej oczekiwań analityków.

– Skokowy wzrost sprzedaży serwerów był głównym motorem sprzedaży w I kw. 2026, ale zwracamy uwagę także na istotny wzrost sprzedaży smartfonów. Sprzedaż smartfonów była przyczyną wysokiej sprzedaży na Ukrainie, a serwerów m.in. w Tajwanie i Holandii – podkreślali analitycy Ipopemy Securities.

Ile warte są akcje Asbisu

Asbis kontynuuje politykę dywidendową. 6 maja walne zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2025 r. w wysokości 0,35 dol. na akcję. Łącznie z dywidendą zaliczkową wypłaconą w listopadzie 2025 r. w wysokości 0,20 dol. na akcję, finalna dywidenda z zysków za 2025 r. wyniosła 0,55 dol. (łącznie 30 525 000 dol.). Dywidenda została już przez spółkę wypłacona.

Asbis jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

W ostatnich kwartałach kurs akcji idzie mocno w górę. Jeszcze na początku 2026 r. wynosił około 30 zł. Od tego czasu wzrósł ponad trzy razy. Jest powyżej średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji.