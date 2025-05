Blaski i cienie inwestycji w akcje firm z sektora odzież i obuwie

Tu firm, które zanotowały obniżenie wyniku, było jednak więcej, a poprawę ogólnego wyniku sektor zawdzięcza przede wszystkim wychodzącej ze strat Grupie CCC. Najsilniej – o ponad 70 proc. – zniżkował za sprawą wzmożonych wydatków na marketing zysk operacyjny jednej z największych platform modowych e-commerce w kraju Answear.com. Nie był to także udany pod tym względem rok dla Wittchenu.

Jeszcze silniej niż wynik operacyjny urósł wynik netto wymienionych przedstawicieli tekstylnej branży: o 96 proc., do 3,32 mld zł (rentowność na tym poziomie zbliżyła się do 9,4 proc.). Tu również do poprawy przyczyniło się CCC, ale więcej zarobiły także Grupy LPP, Monnari Trade oraz Esotiq&Henderson. Z grona dużych graczy, których dane objęliśmy analizą, na minusie rok zakończyło wspomniane już Answear.com.

Trendy a wyniki

2025 rok mimo niełatwej sytuacji branży cechującej się dużą konkurencją o portfele konsumentek i konsumentów wzmożoną za sprawą chińskich platform, rosnących nowych sieci dyskontów ma przynieść wymienionym spółkom dalsze wzrosty rezultatów. Konkretne plany przedstawiły w tej kwestii zarządy LPP i CCC.