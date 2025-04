Marek Piechocki, prezes LPP: Czuję się tak, jakbym odpalał rakietę

• Sinsay nie jest już marką odzieżową. Rozwijamy w oparciu o ten szyld unikalną kategorię rynkową Design&Value. Robimy to po to, aby być sklepem, który oferuje praktycznie wszystko.

• Chcemy dodać w tym roku jeszcze pięć rynków.

• Za 12 miesięcy będziemy obecni w 27 krajach. To potencjał 300 mln osób.

• W 2027 r. będziemy mieć więcej sklepów niż Inditex czy H&M, ale sklep sklepowi nie równy.

• Będziemy inwestować około 3 mld zł rocznie.

• Pojedynczy bank raczej nie udźwignie finansowania, którego będziemy potrzebowali.

• Z KNF prowadzimy dialog.

• Na pewno kilka lat będę jeszcze kierował LPP.

- mówi Marek Piechocki, założyciel i prezes gdańskiej grupy odzieżowej w wywiadzie udzielonym „Parkietowi” i „Rzeczpospolitej”.

Zacznijmy tradycyjnie od krótkiego podsumowania 2024 roku. Jaki on był dla waszej grupy? Wyniki za ostatni kwartał wypadły nieco słabiej niż oczekiwali analitycy. Inwestycje były o 100 mln zł niższe od planowanych.

Powiedziałbym, że nie był to rok szczególnie łatwy. Mieliśmy dużo wyzwań. Co do inwestycji, ich lekkie odchylenie od planu to nie jest to istotna sprawa. Mamy do czynienia z przesunięciem części wydatków na kolejny rok.

Może i końcówka roku (finansowego – red.) sprzyja podsumowaniom, ale firma jest jak jadący pociąg. Dlatego z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, jak intensywnie przygotowywaliśmy się do przyspieszonego rozwoju sieci sklepów Sinsay. Nie oglądamy się za siebie, patrzymy w przyszłość. Gdy w marcu ub.r. mówiłem o przyspieszonym rozwoju Sinsaya, wiele osób mogło nie wierzyć, że to plan realny. Potem trzeci kwartał pokazał, że realizujemy plany: otworzyliśmy prawie 300 sklepów do końca października, a w całym roku około 660.

Nowa strategia LPP na lata 2025-2027 zakłada podwojenie skali biznesu istniejącego od 33 lat w trzy lata. 40 mld zł przychodu, 8 mld zł EBITDA, 7500 sklepów. Co dziś daje możliwości takiego przyspieszenia?

To, że można tak przyspieszyć rozwój firmy, to kompilacja kilku czynników. Sytuacja rynkowa zmieniła się po covidzie. Ludzie w mniejszych miejscowościach zorientowali się, że nie muszą wyjeżdżać na zakupy do dużych miast, dużych centrów handlowych. Zorientowali się, że większość potrzeb mogą zrealizować w niewielkich lokalnych galeriach, które nazywamy retail parkami oraz dzięki internetowi, który stał się bardzo ważnym kanałem sprzedaży.

Po drugie, każdy ze sprzedawców, w tym i my, uzbroił się w narzędzia, dzięki którym ludzie z mniejszych miejscowości nie muszą się przemieszczać, aby coś kupić. I trzeci element, który spowodował, że pojawiło się „okno możliwości”, to konsekwencja covidu, czyli ta „duża” inflacja: przyszła i wymusiła na konsumentach oszczędności. Te trzy elementy sprawiły, że możemy myśleć o skalowaniu biznesu Sinsaya. Nie ma się co oszukiwać, ten duży wzrost będzie stymulowany przez Sinsaya. To dla nas szansa i nierozważne byłoby z niej nie skorzystać.