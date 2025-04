Dino Polska byczo po wynikach

Grupa Dino Polska wypracowała w 2024 roku 29,27 mld zł przychodów. EBITDA była na poziomie prawie 2,32 mld zł natomiast zysk netto 1,505 mld zł. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Przychody grupy wzrosły o 14,1 proc. rok do roku. Wzrost przychodów to głównie efekt zwiększenia skali działalności grupy poprzez wzrost liczby sklepów o 11,7 proc. Wzrost przychodów w sklepach istniejących (LfL) wyniósł 5,3 proc.. Marża zysku operacyjnego spadła do 6,5 proc. z 7,5 proc. rok wcześniej. Na koniec 2024 r. w Polsce funkcjonowało 2688 sklepów Dino.

„Dynamika sprzedaży liczona w ujęciu like-for-like wyniosła w 2024 r. 5,3 proc. Była niższa niż pierwotnie zakładana przez spółkę i w całości została osiągnięta dzięki wzrostowi wolumenu sprzedanych produktów" - napisał członek zarządu Michał Krauze w liście dołączonym do raportu.

"Czynnikiem wpływającym na przychody negatywnie okazała się deflacja. Dynamika cen netto w sieci Dino była ujemna w2024 r. i nie odzwierciedlała inflacji żywności w Polsce, która wyniosła 3,3 proc. i wynikała głównie zprzywrócenia 5-proc. stawki VAT na żywność wkwietniu 2024 r. Plany spółki na 2025 r., oparte o dalszy wzrost wolumenu sprzedaży i powrót wewnętrznej inflacji w cenach netto, zakładają wysoki jednocyfrowy wzrost tempa sprzedaży LFL. W ujęciu kwartalnym, w trendzie tym mogą wystąpić odchylenia wynikające z przesunięcia Świąt Wielkanocnych z I kwartau w 2024 r. do II kwatału w 2025 r." - dodał.

Jak wskazano, Grupa Dino działa pod silną presją rosnących kosztów operacyjnych. Skutkowało to wzrostem wyniku EBITDA o 3,8 proc. oraz spadkiem marży EBITDA o 0,8 pkt proc. "Celem Dino Polska na 2025 r. jest powrót marży EBITDA na ścieżkę stopniowego wzrostu. Po wymagającym 2024 r. może to wydawać się ambitnym założeniem, jednakże wyższa oczekiwana dynamika przychodów przy równoczesnym wolniejszym tempie wzrostu kosztów operacyjnych, a także konsekwentny wzrost skali działalności będą wspierać w jego osiągnięciu" - zapowiedział Krauze.

W 2024 r. Dino Polska otworzyła 283 nowe sklepy, o 13,2 proc. więcej niż rok wcześniej, nieznacznie więcej niż zakładano na początku roku. Na koniec 2024 r. działało 2688 sklepów Dino.