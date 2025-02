Akcje Dino zwyżkują z rana o ponad 6 proc., przebijając poziom 500 zł. Chwilami za walor spółki płacono już 502 zł, co jest nowym rekordem wyceny handlowego przedsiębiorstwa, które w czwartek po sesji zaprezentowało mocne wyniki kwartalne. Wstępne wyniki wskazują na blisko 2,32 mld zł EBITDA (wzrost o 3,8 proc. rok do roku) w całym 2024 r. i 29,27 mld zł przychodów (wzrost o 14,1 proc.). Marża EBITDA spadła do 7,9 proc., wobec 8,7 proc. w 2023 r. Jak podano, na rentowność spółki niekorzystnie wpływała deflacja cen netto produktów oferowanych w sklepach oraz istotny wzrost kosztów działalności, w szczególności kosztów świadczeń pracowniczych.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Mocny początek roku spółek handlowych. Rynek czeka na dane o sprzedaży Akcje spółek handlowych – obok banków – stały się gorącym tematem w pierwszych tygodniach nowego roku. Poprzedni był jednak dla nich dość kiepski za sprawą rozczarowania wynikami konsumpcji krajowej.

Sprzedaż porównywalna (like for like) powiększyła się w 2024 r. o 5,3 proc. (17,2 proc. w 2023 r.). Spółka podała, że dynamika like for like w ubiegłym roku była niższa niż pierwotnie zakładana i w całości została osiągnięta dzięki wzrostowi wolumenu sprzedanych produktów. "Czynnikiem wpływającym na przychody negatywnie okazała się deflacja. Dynamika cen netto w sieci Dino była ujemna w 2024 r. i nie odzwierciedlała inflacji żywności w Polsce, która wyniosła 3,3 proc. i wynikała głównie z przywrócenia 5-proc. stawki VAT-u na żywność w kwietniu 2024 r." - podano.

Celem Dino Polska jest powrót marży EBITDA na ścieżkę stopniowego wzrostu

Zarząd Dino zakłada jednocyfrowy wzrost tempa sprzedaży like for like. "Celem Dino Polska na 2025 r. jest powrót marży EBITDA na ścieżkę stopniowego wzrostu. Po wymagającym 2024 r. może to wydawać się ambitnym celem, jednakże wyższa oczekiwana dynamika przychodów przy równoczesnym wolniejszym tempie wzrostu kosztów operacyjnych, a także konsekwentny wzrost skali działalności będą wspierać w jego osiągnięciu" - podano.

Analitycy BM mBanku wyniki Dino Polska postrzegają neutralnie. „Dino odnotowało wskaźnik sprzedaży like for like, który był wyższy od naszych i rynkowych oczekiwań. Ponadto luka like for like między Dino a Biedronką powiększyła się do 5,3 pkt proc. z 4,2 pkt proc. w poprzednim kwartale. Zwracamy również uwagę na dobre wyniki marży brutto, która wzrosła o około 70 pkt baz. rok do roku w porównaniu ze wzrostem o około 50 pkt baz. rok do roku w III kwartale” – komentują analitycy BM mBanku. Jak wskazują, grupa Dino odnotowała również bardzo dobry wynik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, który prawie podwoił się rok do roku. „Z drugiej strony wyniki są w dużej mierze zgodne z oczekiwaniami rynku dotyczącymi EBITDA, a przebicie zysku netto wynika z niższej stawki podatku. Ponadto prognozy na 2025 r. nie są szczególnie zaskakujące i wymagają jedynie niewielkiej korekty w górę liczby otwarć sklepów” – wskazano.