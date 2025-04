Amica w podsumowaniu wyników za 2024 r. potwierdziła prognozę opublikowaną w marcu. Inwestorzy zareagowali pozytywnie, póki co akcje znajdują sie na poziomie ponad 1,3 proc. powyżej piątkowego zamknięcia.

Amica mocna w Polsce

Firma podaje, że jedna trzecia sprzedaży sprzętu AGD została zrealizowana na rynku polskim, a jej wartość wzrosła o 2 proc. rdr. Pozostałe obszary sprzedażowe (Europa Zachodnia 42 proc. sprzedaży, Wschód 11 proc., Północ 9 proc., Południe 5 proc.) zanotowały dwucyfrową dynamikę spadków. Jednak nawet pomimo mniejszej o 9 proc. rdr łącznej sprzedaży skonsolidowanej, Grupa Amica potrafiła zwiększyć rentowność EBITDA do 4,9 proc., osiągając 125,4 mln zł zysku na tym poziomie. Z kolei roczny zysk brutto zwiększył się o 22 proc. rdr, do 28 mln zł, wobec straty brutto narastająco po trzech kwartałach. Spółka zanotowała również wzrost rocznego skonsolidowanego wyniku netto, do 13,2 mln zł.

- Rok 2024 to czas, w którym cała europejska branża AGD doświadczała dekoniunktury, a negatywne skutki słabszego popytu wzmacniane były przez wysokie koszty surowców i komponentów oraz wyższe wynagrodzenia pracowników. Negatywnie odczuwaliśmy także blokadę Morza Czerwonego dla żeglugi handlowej. Pomimo przeciwności zrealizowaliśmy szereg inicjatyw optymalizacyjnych, które pomogły nam wypracować zadowalające wyniki. Są one dobrą bazą do realizacji założeń strategicznych na kolejne lata - mówi Jacek Rutkowski, prezes Grupy Amica.

Ożywienie na horyzoncie

- Konsekwentnie pracujemy nad kapitałem obrotowym, dbamy o naszą siłą finansową i zdrowy bilans. Wypracowaliśmy wskaźnik RONA na poziomie przekraczającym 10 proc. i zrealizowaliśmy blisko 24 proc. marży brutto na sprzedaży własnych produktów. Na koniec 2024 roku zanotowaliśmy bezpieczny wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie 0,8 i dysponowaliśmy prawie 128 mln zł gotówki pomimo, 37 mln zł inwestycji i 67 mln zł przeznaczonych na obsługę i spłatę zadłużenia zewnętrznego – dodaje Michał Rakowski, wiceprezes Grupy Amica ds. finansów.

W ramach realizacji długoterminowej strategii „Back to Profitability”, zaprezentowanej we wrześniu zeszłego roku, Grupa Amica zamierza dojść do wzrostów sprzedaży powyżej 7 proc. rocznie od roku 2030 przy oczekiwanej rentowności EBITDA na poziomie 5 proc. w roku 2027 oraz 7 proc. w latach 2030+. Celem jest też wzrost wskaźnika RONA (zwrot z aktywów netto) do 14 proc. w roku 2027 oraz przekroczenie 17 proc. w latach 2030+. Spółka zamierza utrzymać wskaźnik długu netto do EBITDA poniżej 2 oraz zwiększyć marżę brutto na sprzedaży produktów w roku 2027 do 25% oraz do 28 proc. w latach 2030+.