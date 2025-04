ZPC Otmuchów stawia na nowe produkty

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów uruchomiły linię do produkcji pianek Marshmallow w ramach kontynuacji strategii zakładającej rozwój produkcji żelek i produktów pochodnych. Zarząd firmy wyjaśnia, że decydując się na wprowadzenie do biznesu produkcji pianek Marshmallow, grupa poszerzyła swoją ofertę produktów żelkowych i pochodnych oraz wykonała kolejny krok w kierunku optymalizacji działalności. – Dzięki modernizacji możemy produkować każdy rodzaj żelka czy pianki, co może szybko przełożyć się na przychody grupy. Modernizacja ta jest również częścią realizacji strategii grupy Kervan Gida, światowego lidera w produkcji żelek, ponieważ dzięki niej turecki producent mógł przenieść część produkcji do Polski. Zabieg ten ma ułatwić działania grupy na rynku Europy Zachodniej – wyjaśnia Marcin Kukliński, prezes ZPC Otmuchów, w 66 proc. kontrolowanych przez spółkę Tornellon Investments, należącą do Kervan Gida.