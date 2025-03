Dane o sprzedaży osłabiły handlowe spółki

Po pozytywnym zaskoczeniu w styczniu, luty okazał się słabszy w handlu, a to odbiło się na notowaniach firm.

Wszystko wskazuje na to, że krajowy rynek akcji prawdopodobnie kolejny miesiąc tego roku będzie mógł zaliczyć do udanych. Nowy tydzień rozpoczął się od silnych wzrostów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także za oceanem. Przy tak pozytywnym nastawieniu inwestorów do krajowego rynku trudno o maruderów, ale spółki handlowe zachowywały się jednak w poniedziałek na ogół słabiej od benchmarków. Atmosferę wokół nich schłodziły dane o sprzedaży detalicznej, które poznaliśmy w poniedziałkowe przedpołudnie. Jak podał GUS, sprzedaż detaliczna w lutym spadła o 6 proc. miesiąc do miesiąca, natomiast spadek rok do roku sięgnął 0,5 proc. po wzroście o 4,8 proc. w styczniu. Mediana prognoz analityków wskazywała na 3,2-proc. wzrost sprzedaży w lutym w porównaniu z poprzednim rokiem. Jak przyznają analitycy BM mBanku, lutowy spadek sprzedaży detalicznej wobec prognoz rynkowych zakładających wzrost o ponad 3 proc. rok do roku to negatywna informacja dla spółek konsumenckich. „Dynamika sprzedaży w kategorii żywność zanotowała w lutym pogorszenie przy powrocie spadków w wolumenach. Stanowi to potwierdzenie ostatnich komentarzy Jeronimo Martins i Dino o ciągłym braku widocznego odbicia w wydatkach na zakupy spożywcze. W kategorii odzieży i obuwia, dynamika sprzedaży detalicznej w lutym spowolniła, ale nadal utrzymywała się na stosunkowo wysokim poziomie” – podali analitycy. Według BM mBanku znaczące pogorszenie dynamiki wydatków konsumenckich, na które wskazują lutowe dane o sprzedaży detalicznej, mogą być postrzegane jako negatywne dla wszystkich spółek konsumenckich.