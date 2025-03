Nowa wycena akcji LPP od Noble Securities. Analityk przekonał się do planu

Przybywa rekomendacji dla LPP, w których analitycy uwzględniają nowy, przyspieszony plan rozwoju gdańskiej grupy odzieżowej. Dziś zaktualizowaną wycenę walorów właściciela Sinsay i Reserved media otrzymały od Noble Securities.

Analityk podniósł wycenę akcji LPP. Powód to plan zarządu

- Aktualizując wycenę i rekomendację uwzględniamy głównie zapowiadany przez zarząd plan rozwoju sieci sprzedaży oraz oczekiwania co do marż. Dodatkowo nieznaczne korekty wynikają z uaktualnienia prognoz parametrów wpływających na oczekiwane poziomy sprzedaży porównywalnej. Widząc jeszcze 28-proc. potencjał wzrostowy dla wartości akcji w średnim okresie podtrzymujemy rekomendację „kupuj” podnosząc cenę docelową z 22 500 do 23 300 zł za akcję – napisał Dariusz Dadej, analityk Noble Securities w raporcie z 3 marca.

To oznacza, że w raporcie analityk podniósł cenę docelową dla walorów LPP o 3,5 proc., czyli relatywnie niewiele. Jak nam wyjaśnia Dariusz Dadej, na nową wycenę wpływ miały przede wszystkim nowe wyższe założenia poziomu EBITDA grupy w tym i kolejnych dwóch latach.

O tym, że biura zmieniają wyceny akcji LPP uwzględniając plan dla sklepów grupy pisaliśmy niedawno na łamach. Tomasz Sokołowski z Santander BM podniósł cenę docelową o 2,8 proc.

Dariusz Dadej w aktualizacji rekomendacji przypomina, że plany sprzedażowe grupy LPP na rok 2025/26 to około 26 mld zł przychodów ze sprzedaży, zarówno dzięki rozbudowie powierzchni handlowej, wzrostom sprzedaży notowanym przez już istniejące sklepy (ang. like for like) oraz dwucyfrowemu wzrostowi wpływów z e-commerce. Specjalista Noble Securities przewiduje, że będzie to 26,12 mld zł. Zarząd spodziewa się również utrzymania marży brutto na sprzedaży w przedziale 52-53 proc. – biuro prognozuje 52,2 proc. Spółka zakłada również utrzymanie efektywności kosztowej, tj. koszty SG&A w odniesieniu do sprzedaży poniżej 40 proc., a analityk Noble 40,3 proc.