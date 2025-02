LPP „dowiozło” roczny plan dla Ukrainy

Nie można więc wykluczyć, że i w tym roku gdańska grupa będzie otwierać tam sklepy.

Ze strony specjalistów płyną też jednak opinie, że ważniejszy będzie tu Kazachstan.

Akcje LPP podrożały w tym roku do wtorkowego popołudnia o 16,5 proc. (do 18,18 tys. zł), włączając się do wzrostów notowań akcji wywołanych zapowiedziami zakończenia wojny w Ukrainie.

Z tabeli Bloomberga wynikałoby, że w ostatnich kilku dniach trzy biura maklerskie wydały przynajmniej notatki na temat spółki. W dwóch z nich (Santander BM i Erste Securities) ceny docelowe ustalone są na poziomach wyższych niż bieżące notowania, w jednym (Oddo BHF, partner Raiffeisen International Bank) – sporo niżej (16,4 tys. zł).

Na podniesienie ceny docelowej dla LPP zdecydował się w ub. tygodniu Tomasz Sokołowski z Santander BM. Jego nowa wyższa cena docelowa z 20 lutego to 25,541 tys. zł za akcję, a rekomendacja brzmi „outperform” (przeważaj). To obecnie najwyższa wycena akcji LPP w ogóle.

Wcześniej specjalista szacował wartość waloru na 24,843 tys. zł. Nowa wycena jest zatem nieznacznie – o 2,8 proc. – wyższa niż poprzednia. Odzwierciedla podniesiony przez spółkę plan rozwoju.