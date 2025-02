Wiceprezes LPP: Myślę, że odbudowaliśmy zaufanie inwestorów

Ponadto, wsłuchujemy się w głosy rynku, np. często przewijają się pytania o prezentację wyniku EBITDA w dwóch standardach (MSR16 i bez). Być może zaczniemy to robić.

Jak zmieniać się może asortyment w sklepach LPP? Pamiętam, że Przemysław Lutkiewicz zapowiadał np. pojawienie się oferty sportowej.

Szerokość oferty to ważny czynnik naszego rozwoju, szczególnie jeśli chodzi o e-commerce. Stanowi on już 27 proc. naszych przychodów i bardzo fajnie się rozwija. Stawiamy tu także na aplikacje. W największym stopniu różnicowanie oferty rozwijamy w Sinsayu. Obszar sportowy także przyczynia się do wyników tej marki.

Za jaką część przychodów Sinsaya odpowiada inny asortyment niż ubrania?

Udział tzw. non garment w przychodach marki poszerza się, ale nie zapominamy o korzeniach. Dziedzictwo projektowo-odzieżowe jest nadal widoczne i odpowiada za około 60 proc. przychodów, podczas gdy rok temu za około 65 proc.

Pracował pan dla Orlenu. Czy firma odzieżowa to duża zmiana? Może jest coś, co chciałby pan tu przenieść z poprzedniej pracy?

No cóż. Może powiem tak: LPP to firma rodzinna z płaską strukturą, szybko podejmująca decyzje. To duża odpowiedzialność i moja krzywa uczenia się w pierwszych dniach była prawie pionowa. Jeśli chodzi o przeskok z branży do branży, to akurat w finansach ważna jest perspektywa i doświadczenie w wielu projektach, ale jednak liczenie to liczenie. Szukając analogii powiedziałbym, że LPP nie brakuje paliwa, ale paliwa do dalszego rozwoju.

LPP planowało emisję obligacji, ale z tej opcji nie skorzystało. Czy spółka nadal nie ma potrzeby sięgnięcia po nowe źródła finansowania?

Nie zamykamy się na różne opcje. Pewnie w trakcie roku zakomunikujemy, jak chcemy to ułożyć, czy pojawią się kredyty inwestycyjne. Natomiast raczej nie czujemy potrzeby, by emitować obligacje.