LPP szkodzi silny dolar. Jest ktoś kto na to liczy

– Teoretycznie LPP mogłoby dostosować ceny detaliczne do notowań waluty, ale nie jest to takie łatwe, gdy mamy do czynienia z nagłymi zmianami. Spółka uwidacznia ceny na etykietach już w fabrykach. Może to robić także na miejscu, ale to oznacza dodatkowe koszty – komentuje.

– Negatywny wpływ bieżących wydarzeń na marże może się pojawić za około dwa kwartały – dodaje.

Analityk BM mBanku pytany o to, czy przyspieszany przez detalistów, takich jak CCC czy Pepco, rozwój sieci sprzedaży może być problemem dla LPP – nie wyklucza takiego scenariusza. – Jeśli chodzi o CCC, mamy bardziej agresywną strategię i wejście na rynek odzieżowy – mówi. – Gdyby apetyty detalistów dalej rosły mogłoby się to przełożyć na ceny najmu powierzchni, czy budowy sklepów, ale raczej nie wydarzy się to w perspektywie kolejnych kilku kwartałów – uważa.

Odroczone zyski

Analityk zwraca uwagę, że większość biur maklerskich ma pozytywne zdanie o spółce. Pytany o powody dyskonta notowań wobec wycen biur zwraca uwagę, że na efekty planu gdańskiej firmy trzeba zaczekać.

– LPP zaprezentowało plany rozwoju na najbliższe dwa lata i wyniki spółki powinny się w tym czasie poprawiać. Dodatkowo spółka nie jest droga, patrząc na waluacje odpowiedników z sektora. Dlatego gros analityków ma pozytywne do niej nastawienie. Natomiast inwestorzy zastanawiają się, czy plany LPP są realistyczne. Potrzebują katalizatora. Mogą być nim wiadomości potwierdzające, że plany są realizowane. Jednak większość otwarć sklepów LPP przeprowadza w ostatnim kwartale danego roku. Efekty planu będą więc dopiero w 2026 r. – dodaje.

Pięta wycenił w grudniu akcję LPP na 23 tys. zł, obniżając ją nieznacznie.