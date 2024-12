LPP zainwestuje w 2025 roku 3,5 mld zł

Przedstawiony plan stanowi najprawdopodobniej kondensację zamierzeń rozłożonych wcześniej na dwa lata. Po półroczu grupa zapowiadała, że powierzchnia handlowa będzie rosła średnio w latach 2025–2026 o 20 proc. Marcin Bójko, od niedawna wiceprezes LPP ds. finansowych, nie zdradził dokładnie, co firma zamierza, gdy zakończy przyszły rok.

– Mamy plan na dwa–trzy lata na rozwój w regionie. I uprzedzając pytania, od razu powiem, że nie obawiamy się kanibalizacji – powiedział Marcin Bójko. Według niego LPP nadal stawia przede wszystkim na mniejsze lokalizacje poza dużymi galeriami handlowymi.

– Powierzchnia handlowa sklepów będzie przyrastać w retail parkach i mniejszych miejscowościach – zapowiedział Bójko.

Zaprezentowane założenia rozwoju uratowały w czwartek kurs akcji gdańskiej firmy. Spadał on na otwarciu sesji o 6 proc., bo wyniki finansowe za III kw. br były słabsze od prognoz biur maklerskich. Raportowany zysk operacyjny obniżył się rok do roku o 9 proc., a EBITDA i zysk netto się nie zmieniły, choć przychody urosły o prawie 20 proc., do 5,2 mld zł.

Bójko tłumaczył, że rok wcześniej wynik operacyjny był rekordowy oraz że rozwój pociąga za sobą konieczność zatrudnienia pracowników w biurach i logistyce. – Odmroziliśmy nieco wydatki na performance marketing – przyznał też wiceprezes.