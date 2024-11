Europejska sieć handlowa umożliwiła płatność kryptowalutami

Printemps, założony w 1865 roku, to ikoniczna marka na rynku francuskim, działająca w sektorze mody, luksusu i urody. Firma zatrudnia 3300 pracowników i prowadzi sprzedaż produktów ponad 3500 marek zarówno we Francji, jak i na rynkach międzynarodowych.

Reklama

Nowy system płatności jest dostępny dla ponad 6,5 miliona francuskich użytkowników kryptowalut. Klienci mogą płacić między innymi bitcoinem, ethereum oraz stablecoinami, jak EURI czy USDC.

Proces płatności jest prosty i bezpieczny. Klient skanuje kod QR przy kasie za pomocą aplikacji Binance, wybiera preferowaną kryptowalutę i potwierdza transakcję. Cała operacja trwa kilka sekund. Co istotne, płatności w kryptowalutach są automatycznie przeliczane na euro, co chroni sprzedawcę przed wahaniami kursów.

"Jesteśmy dumni, że jesteśmy pierwszą siecią domów towarowych we Francji, która oferuje taką opcję lokalnym i międzynarodowym klientom. Współpraca z Binance i Lyzi pozwala nam ulepszyć doświadczenia zakupowe klientów i dostosować nasze usługi do potrzeb współczesnych, połączonych cyfrowo konsumentów" - powiedział Emmanuel Suissa, dyrektor ds. partnerstw w Printemps.

Printemps został tym samym pierwszą siecią domów towarowych w Europie akceptujących płatności kryptowalutami. Firma dołączyła w ten sposób do grona takich marek detalicznych akceptujących płatności w kryptowalutach, jak m.in. amerykańska sieć Whole Foods (należąca do Amazona), Gucci, sieć sklepów elektronicznych Newegg czy producent samochodów Ferrari.