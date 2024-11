Dino wraca do formy

Na otwarciu piątkowej sesji akcje Dino Polska wzbiły się o około 10 proc., a po spotkaniu z zarządem kurs jeszcze powędrował w górę.

Już wyniki Biedronki były sygnałem, że w spółkach handlowych najgorsze może być za nami, a to przełożyło się na kurs Dino. Piątkowa sesja podbiła jednak wycenę sieci sklepów znacznie wyżej, bo do poziomów ostatnio widzianych w lipcu tego roku. Pod koniec dnia kurs rósł o ponad 14 proc., niwelując tegoroczny spadek do niecałych 15 proc. W pamięci inwestorów wciąż jeszcze świeże są dane o sprzedaży detalicznej we wrześniu, które wskazywały na jej duży, znacznie większy od prognoz spadek. W październiku sytuacja wygląda już jednak tak jak np. w wakacje.