Większa różnorodność

IPO Żabki było wyczekiwane przez rynek. Ruszyło 1 października. Akcje sprzedawał wiodący akcjonariusz, fundusz CVC (nie ma nowej emisji). Przy zaoferowanej liczbie 300 mln akcji i ustalonej cenie 21,5 zł IPO ma wartość ponad 6,4 mld zł, a cała spółka jest warta 21,5 mld zł.

Zdecydowana większość akcji trafiła do inwestorów instytucjonalnych. Dla indywidualnych przewidziano tylko 5 proc. papierów. Przy cenie 21,5 zł ich wartość wynosi nieco ponad 320 mln zł. Z nieoficjalnych informacji „Parkietu” wynika, że inwestorzy indywidualni zgłosili popyt o wartości prawie 3,4 mld zł, co oznacza redukcję zapisów w okolicach 90,5 proc.

To właśnie inwestorzy indywidualni byli drugą grupą ankietowaną przez „Parkiet”. Wybierali odpowiedzi umieszczone w sondzie na portalu społecznościowym „Parkietu”. Do czasu zamknięcia tego wydania zebraliśmy niemal 150 głosów. Oczekiwania drobnych graczy co do debiutu również są optymistyczne, ale widać zdecydowanie większą różnorodność odpowiedzi. Spadku spodziewa się 23 proc. drobnych graczy. To oznacza że odsetek pesymistów jest w tej grupie aż o 19 pkt proc. wyższy niż wśród ekspertów rynkowych.

Na wzrosty stawia ponad 77 proc. inwestorów indywidualnych. Najczęściej wybieraną odpowiedzią jest wzrost powyżej 20 proc. Na tę opcję wskazało ponad 39 proc. wszystkich ankietowanych. Prawie 34 proc. obstawia, że cena akcji Żabki pójdzie w górę pomiędzy 10 proc. a 20 proc., a pozostałe 4,3 proc. prognozuje że kurs urośnie maksymalnie do 10 proc.