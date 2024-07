Pepco Group słabnie po wynikach

Pepco Group miało w III kwartale roku obrotowego 2023/24, zakończonym 30 czerwca, 1481 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 7,6 proc. rok do roku, przy założeniu stałego kursu walutowego – podano. Przychody sieci Pepco wyniosły 929 mln euro, co oznacza wzrost o 12,6 proc. rok do roku przy stałym kursie walutowym.

Reklama

Narastająco, po trzech kwartałach, Pepco Group wypracowało 4681 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku, przy założeniu stałego kursu walutowego, zaś przychody sieci Pepco po trzech kwartałach wyniosły 2915 mln euro, co oznacza wzrost o 13,2 proc. rok do roku.

Sprzedaż porównywalna grupy (like for like) w III kwartale spadła o 4,3 proc. Spadek przychodów porównywalnych narastająco wyniósł 3,1 proc., zaś w sieci Pepco spadek sprzedaży like for like po trzech kwartałach wyniósł 3 proc., a w samym III kwartale 2,7 proc.

"Przychody grupy w ujęciu porównywalnym w trzecim kwartale były poniżej naszych oczekiwań, częściowo ze względu na czynniki makro, takie jak trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw, oraz kwestie wewnętrzne, w tym wolniej sprzedające się starsze kolekcje, które są obecnie wyprzedawane, a także przejście na odzież i towary ogólne z oferty produktowej Pepco w Poundland i Dealz. Aktywnie zwiększamy dostępność i poszerzamy zakres oferowanego przez nas asortymentu. Spodziewamy się, że korzyści wynikające z tych działań zobaczymy w nowym roku obrotowym" - powiedział, cytowany w komunikacie, Andy Bond, przewodniczący wykonawczy Pepco Group.

Cele podtrzymane

Grupa podtrzymuje swoje wcześniejsze założenia co do przewidywanego wyniku EBITDA na koniec roku obrotowego na poziomie 900 mln euro, co oznacza wzrost o około 20 proc. wobec poprzedniego roku. "Patrząc w przyszłość, grupa jest nadal przekonana, że w tym roku finansowym osiągnie bazowy wynik EBITDA w wysokości około 900 mln euro i zakończy rok z rosnącą sprzedażą w ujęciu porównywalnym w ramach naszej kluczowej działalności pod marką Pepco" - powiedział Andy Bond.