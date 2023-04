Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który odzwierciedla oceny i oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące ich sytuacji finansowej oraz stanu gospodarki, a także ich skłonność do dokonywania ważnych zakupów, wzrósł w kwietniu do -32,2 pkt z -35,6 pkt w marcu – podał w czwartek GUS. To już jego szósta zwyżka z rzędu, ale wyraźnie większa niż dwie poprzednie i o innej strukturze.

Nastroje konsumentów są wciąż gorsze niż w lutym 2022 r., ostatnim miesiącu przed falą pesymizmu uruchomioną przez atak Rosji na Ukrainę. Różnica jest jednak niewielka. Jeszcze w październiku ub.r. BWUK wynosił -45,5 pkt, najmniej w 22-letniej historii badań nastrojów konsumentów.