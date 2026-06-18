MANGOS rozpalają emocje na Wall Street
Inwestorzy stworzyli już akronim na określenie nowej grupy wiodących gigantów technologicznych. Ta gorączka rozpoczęła się pomimo tego, że dwie spółki z tej grupy - Anthropic oraz OpenAI jeszcze nawet nie przeprowadziły ofert publicznych.
Aktualizacja:
Publikacja:
18.06.2026 06:08
18.06.2026 06:00
Foto: Bloomberg
Z tego artykułu dowiesz się:
Które spółki tworzą nowy akronim MANGOS i dlaczego zastępuje on popularną „Wspaniałą Siódemkę”.
W jaki sposób powstające fundusze ETF umożliwiają inwestowanie w firmy, które nie są jeszcze notowane na giełdzie.
Dlaczego analitycy kwestionują sens łączenia spółek publicznych i prywatnych w jednym koszyku inwestycyjnym.
Jakie wyzwania stoją przed nowymi gigantami, by ich fundamenty biznesowe dogoniły rekordowe wyceny.
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