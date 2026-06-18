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MANGOS rozpalają emocje na Wall Street

Inwestorzy stworzyli już akronim na określenie nowej grupy wiodących gigantów technologicznych. Ta gorączka rozpoczęła się pomimo tego, że dwie spółki z tej grupy - Anthropic oraz OpenAI jeszcze nawet nie przeprowadziły ofert publicznych.

Publikacja: 18.06.2026 06:00

MANGOS rozpalają emocje na Wall Street

Foto: Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Które spółki tworzą nowy akronim MANGOS i dlaczego zastępuje on popularną „Wspaniałą Siódemkę”.
  • W jaki sposób powstające fundusze ETF umożliwiają inwestowanie w firmy, które nie są jeszcze notowane na giełdzie.
  • Dlaczego analitycy kwestionują sens łączenia spółek publicznych i prywatnych w jednym koszyku inwestycyjnym.
  • Jakie wyzwania stoją przed nowymi gigantami, by ich fundamenty biznesowe dogoniły rekordowe wyceny.
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