W najbliższych latach grupa kapitałowa Azoty oczekuje w biznesie tworzyw sztucznych wzrostu popytu na wyroby zawierające komponenty pochodzące z recyklingu produktów ubocznych. Jej zdaniem największy potencjał zwyżki będzie dotyczył jednak modyfikowanych tworzyw sztucznych tzw. compoundów. Szczególnie duże zapotrzebowanie powinny zgłaszać branże: motoryzacyjna i kolejowa (komponenty), artykułów gospodarstwa domowego, elektryczna i elektroniczna (obudowy urządzeń) oraz budowlana (elementy konstrukcyjne).

Azoty koncentrują się na modyfikacji i przetwarzaniu produktów ubocznych

Azoty zauważają, że dziś działalność związana z wykorzystaniem surowców wtórnych w produkcji tworzyw sztucznych ma z jednej strony charakter strategiczny i rozwojowy, a z drugiej, jej rentowność jest uzależniona od kosztów przygotowania surowca wtórnego oraz zakresu jego modyfikacji. Z kolei w przypadku compoundów opłacalność zależy od dostępności i jakości produktu ubocznego oraz kosztów jego przetworzenia i modyfikacji. Ponadto kluczowy wpływ na rentowność produkcji ma relacja cenowa między materiałami pochodzącymi z recyklingu poprzemysłowego a polimerami pierwotnymi pochodzącymi z surowców kopalnych.

Obecnie Azoty koncentrują się na rozwoju w zakresie modyfikacji i przetwarzania produktów ubocznych, które umożliwiają efektywne wykorzystanie tych surowców w innych produktach. Istotnym elementem prowadzonej działalności jest również współpraca z partnerami biznesowymi obejmująca zarówno dostawców granulatu pochodzącego z recyklingu, jak i producentów wyrobów końcowych.

Według Azotów rynek materiałów z recyklingu ma dobre perspektywy

Według Azotów rynek materiałów z recyklingu tworzyw sztucznych ma w Europie dobre perspektywy wzrostu, szczególnie w kontekście rosnących wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także redukcji śladu węglowego. Do istotnych czynników wspierających ten biznes zalicza się rozwój technologii sortowania i przygotowania produktów ubocznych oraz unijne regulacje zwiększające udział produktów ubocznych w finalnych wyrobach. Do tego należy dodać rosnące wymagania przetwórców w zakresie stosowania odpowiednich produktów w ramach misji zrównoważonego rozwoju.

Nie oznacza to jednak braku czynników hamujących rozwój branży materiałów z recyklingu tworzyw sztucznych. Główną barierą pozostaje duża zmienność ekonomiczna rynku polimerów pierwotnych, a dokładniej rzecz ujmując – relacja cenowa pomiędzy recyklatem a polimerami pierwotnymi.

W grupie kapitałowej Azoty wytwarzaniem modyfikowanych tworzyw sztucznych zajmuje się firma GA Compounding, mająca swoją siedzibę w Tarnowie. Podmiot ten posiada linię produktów PIR (Post Industrial Recycling), opartą na modyfikowanych odmianach polipropylenu oraz poliamidu 6, zawierających minimum 30 proc. materiałów z recyklingu.