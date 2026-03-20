Według raportu Redfin najstarsi Amerykanie posiadali 26 proc. z 48 bilionów dolarów amerykańskiego majątku w nieruchomościach w trzecim kwartale 2025 roku, czyli w ostatnim okresie, dla którego dostępne są dane. To niewiele mniej niż 26,1 proc. z poprzedniego kwartału – najwyższy poziom w historii dla osób powyżej 70. roku życia – dla porównania dekadę wcześniej odsetek ten wynosił 21,6 proc., a dwie dekady wcześniej 16,6 proc.
W drugim kwartale 2025 roku po raz pierwszy w historii odsetek majątku w nieruchomościach osób w wieku 70+ przewyższył udział osób w wieku 40-54 lat. Wówczas osoby w wieku 70+ posiadały 26,1 proc., a osoby w wieku 40-54 lat 25,9 proc. W trzecim kwartale obie grupy posiadały dokładnie 26 proc.
Przed ubiegłym rokiem osoby w wieku 40-54 lat konsekwentnie posiadały większy udział w majątku w nieruchomościach niż najstarsi Amerykanie.
Czytaj więcej
Grupa wiekowa 70+ jest jedyną, która odnotowała stały wzrost majątku na przestrzeni lat. Kohorta 40-54-latków posiadała 26 proc. majątku związanego z nieruchomościami w trzecim kwartale. To spadek z 29,3 proc. dekadę wcześniej. Grupa 55-69-latków odnotowała spadek udziału do 35,3 proc. z 37,2 proc. w tym samym okresie. Udział najmłodszych Amerykanów pozostał na tym samym poziomie; osoby poniżej 40. roku życia posiadały 12,6 proc. majątku związanego z nieruchomościami w trzecim kwartale, co stanowi niewielką zmianę w porównaniu z 11,9 proc. dekadę wcześniej.
– Zdobycie własnego domu nie było łatwym zadaniem dla pokolenia wyżu demograficznego, które zmagało się z wysoką inflacją i wysokimi stopami procentowymi. Jednak oprocentowanie kredytów hipotecznych zaczęło spadać przez dekady, napędzając lata wzrostu cen nieruchomości, na czym skorzystali przedstawiciele pokolenia wyżu demograficznego – powiedział Daryl Fairweather, główny ekonomista Redfin. – Te wzrosty cen nieruchomości, wraz z odbiciem stóp procentowych kredytów hipotecznych w ostatnich latach, sprawiły, że posiadanie własnego domu stało się nieosiągalne dla wielu młodych Amerykanów.
Młodzi Amerykanie kupują nieruchomości później, ponieważ później zawierają związki małżeńskie.
Czytaj więcej
Dostępność mieszkań już w tym roku zaczęła się poprawiać. Pod koniec ubiegłego roku Redfin prognozował, że nabywcy domów odczują pewną ulgę w 2026 roku, ponieważ wzrost dochodów przewyższy wzrost cen nieruchomości. Ten wzrost znacznie spowolnił od czasu pandemii, a oprocentowanie kredytów hipotecznych spadało w ostatnich miesiącach. Średnie 30-letnie stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosiło jeszcze niedawno około 6 proc., niewiele poniżej najniższego poziomu od ponad trzech lat.
Jednak w tym tygodniu średnie długoterminowe oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrosło do najwyższego poziomu od ponad trzech miesięcy, co stanowiło przeszkodę dla potencjalnych nabywców domów w tym wiosennym sezonie zakupowym.
Referencyjne oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu wzrosło do 6,22 proc. z 6,11 proc. w zeszłym tygodniu, poinformował w czwartek nabywca kredytów hipotecznych Freddie Mac. Rok temu średnie oprocentowanie wynosiło 6,67 proc.
Rosnące stopy procentowe kredytów hipotecznych mogą generować setki dolarów miesięcznie dodatkowych kosztów dla kupujących, ograniczając ich możliwości finansowe.
Zaledwie trzy tygodnie temu średnie oprocentowanie spadło do nieco poniżej 6 proc. po raz pierwszy od końca 2022 roku, ale od początku wojny z Iranem rośnie co tydzień, co wstrząsa rynkami finansowymi i podsyca obawy o wyższą inflację spowodowaną gwałtownym wzrostem cen energii.
Koszty kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu na 15 lat, popularnych wśród właścicieli domów refinansujących swoje kredyty hipoteczne, również wzrosły w tym tygodniu. Średnie oprocentowanie nieznacznie wzrosło do 5,54 proc. z 5,5 proc. w zeszłym tygodniu. Rok temu wynosiło 5,83 proc., poinformował Freddie Mac.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas