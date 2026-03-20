Z tego artykułu dowiesz się: Jak kształtuje się dystrybucja majątku nieruchomościowego między różnymi pokoleniami Amerykanów?

Co wyróżnia dynamikę wzrostu majątku z nieruchomości w grupie wiekowej powyżej 70. roku życia?

Jakie istotne przesunięcia i historyczne punkty zwrotne zaobserwowano w udziale w majątku nieruchomościowym?

Z jakimi wyzwaniami finansowymi i rynkowymi mierzą się młodzi Amerykanie w kontekście zakupu własnego domu?

Według raportu Redfin najstarsi Amerykanie posiadali 26 proc. z 48 bilionów dolarów amerykańskiego majątku w nieruchomościach w trzecim kwartale 2025 roku, czyli w ostatnim okresie, dla którego dostępne są dane. To niewiele mniej niż 26,1 proc. z poprzedniego kwartału – najwyższy poziom w historii dla osób powyżej 70. roku życia – dla porównania dekadę wcześniej odsetek ten wynosił 21,6 proc., a dwie dekady wcześniej 16,6 proc.

W drugim kwartale 2025 roku po raz pierwszy w historii odsetek majątku w nieruchomościach osób w wieku 70+ przewyższył udział osób w wieku 40-54 lat. Wówczas osoby w wieku 70+ posiadały 26,1 proc., a osoby w wieku 40-54 lat 25,9 proc. W trzecim kwartale obie grupy posiadały dokładnie 26 proc.

Przed ubiegłym rokiem osoby w wieku 40-54 lat konsekwentnie posiadały większy udział w majątku w nieruchomościach niż najstarsi Amerykanie.