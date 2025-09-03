Prognozy rozwoju gospodarczego naszej części Europy. Nie wszystkie są pozytywne

Co dalej z koniunkturą?

Ważną częścią raportu jest rozdział poświęcony koniunkturze gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Czytamy tam, że krajom naszego regionu udało się odbudować poziom konsumpcji po pandemii COVID-19 średnio w ciągu 7,7 kwartału. Najszybciej zrobiła to Polska, już po zaledwie 5 kwartałach. W 2024 r. sytuacja gospodarcza w krajach naszego regionu była jednak dość zróżnicowana. Większość gospodarek kontynuowała tendencję wzrostową, która pojawiła się na początku 2023 r. po wygaśnięciu szoku wywołanego napaścią Rosji na Ukrainę i konsekwencji dla handlu międzynarodowego, spowodowanych nałożeniem na Rosję i Białoruś sankcji gospodarczych m.in. przez UE i USA. W niektórych krajach regionu (Chorwacji, Łotwie, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgrzech) ożywienie z 2023 r. ustało jednak wraz z nadejściem 2024 r. i zawiązała się lub nawet ugruntowała faza spadkowa w cyklu koniunkturalnym.

Eksperci SGH zauważają, że w niemal wszystkich krajach regionu konsumpcja gospodarstw domowych podążała w zeszłym roku ścieżką wzrostu, w ślad za wzrostem ich dochodów i spadkiem inflacji. W czwartym kwartale w większości krajów odnotowano jednak oznaki odwrócenia się tendencji wzrostowej. Zdaniem autorów raportu ich źródłem było bez wątpienia pogorszenie się nastrojów gospodarstw domowych spowodowane najprawdopodobniej przez niejasne perspektywy gospodarcze, w znacznej mierze determinowane wydarzeniami w otoczeniu politycznym i niepewność co do reakcji na nie ze strony polityki gospodarczej. W szczególności chodzi tu o strategię geopolityczną przyjętą przez nowy rząd USA, która niesie za sobą daleko idące skutki dla globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. – Konflikt handlowy wywołany przez Donalda Trumpa, a w jeszcze większym stopniu niepewność co do kierunku jego polityki handlowej i militarnej, zareagowania na nią przez światowych liderów gospodarczych oraz wpływu tych czynników na handel międzynarodowy, strategie produkcyjne korporacji transnarodowych i alokację kapitału były i są poważnym obciążeniem dla gospodarki światowej – czytamy w raporcie.

Obronność, energetyka i zdrowie

W innym rozdziale raportu eksperci SGH opisali badania wyzwań polityki fiskalnej dla państw Europy Środkowo-Wschodniej w dobie konfliktów zbrojnych. Z przygotowanego przez nich zestawienia wydatków na obronność wynika, że w większości państw naszego regionu stanowiły one w 2023 r. 2,5–7,2 proc. całkowitych wydatków publicznych. W krajach bałtyckich ich udział był najwyższy i stanowił średnio ok. 6,8 proc. PKB. Wydatki na obronę narodową w Polsce były nieco wyższe (4,4 proc. PKB) niż średnia dla krajów naszego regionu (4,3 proc. PKB). Wydatki na obronę per capita były natomiast najwyższe w Estonii, Litwie i Łotwie (ponad 600 euro), podczas gdy w Bułgarii, Chorwacji, Słowacji i Rumunii kwota wydatków na obronność oscylowała wokół 200–300 euro na osobę. W Czechach, Polsce, Słowenii i Węgrzech było to w ostatnim roku ok. 400 euro.

W raporcie SGH i Forum Ekonomicznego znaleźliśmy ponadto informację, że w miksie energetycznym wszystkich gospodarek naszego regionu dominują nadal paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny), a największe uzależnienie od nich wykazują Polska (niemal 88 proc.) i Estonia (niemal 85 proc.). Jedynie 6 z 11 gospodarek regionu Europy Środkowo-Wschodniej dysponuje energią jądrową – Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry, która odpowiada za 8–25 proc. udziału w ich całkowitym miksie energetycznym. Najwyższy w regionie udział OZE w całościowym miksie energetycznym notują Łotwa i Chorwacja (ponad 31 proc.), podczas gdy najniższy poziom osiągają w ostatnich latach Czechy (niespełna 8 proc.). W Polsce udział OZE zwiększył się z zaledwie 0,8 proc. w 2001 r. do 12,2 proc. w 2023 r., czyli o 11,4 pkt proc., co było zbieżne ze średnią obliczoną dla wszystkich gospodarek regionu (11,1 pkt proc.).

Autorzy raportu pochylili się też nad systemami ochrony zdrowia w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wskazali, że wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce wynoszą zaledwie 5,3 proc. PKB i są znacznie niższe w porównaniu nie tylko z krajami Europy Zachodniej, ale również z innymi krajami regionu. W większości przypadków wydatki na ochronę zdrowia w Europie Zachodniej kształtują się powyżej 7 proc. PKB. Z krajów naszego regionu najwyższe publiczne wydatki na ochronę zdrowia występują w Czechach, gdzie wynoszą aż 9,1 proc. PKB.