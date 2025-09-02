We wtorek 2 września w południe w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu rozpocznie się XXXIV Forum Ekonomiczne, jedno z największych i najważniejszych wydarzeń gospodarczo-politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Już od ponad 30 lat Forum, będące platformą do prowadzenia dialogu, skupia liderów politycznych, gospodarczych i społecznych pochodzących z ponad 60 krajów z całego świata. Podczas tegorocznego Forum zaplanowanych jest ponad 500 debat, sesji plenarnych, wydarzeń specjalnych oraz bogaty program kulturalny spotkań autorskich i koncertów.

Hasło i goście

Hasłem tegorocznego Forum jest „Czas transformacji – jaka będzie Europa przyszłości?”. – Pytanie o to, jaka będzie Europa po transformacji, będzie wkrótce pytaniem najważniejszym, stąd główne hasło tegorocznego spotkania. Potrzebujemy nowych odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość – tłumaczy Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, która organizuje Forum Ekonomiczne. Przez ponad 30 lat organizowania Forum Ekonomicznego udało nam się stworzyć przestrzeń do dialogu, która dzięki swojemu niepowtarzalnemu klimatowi stała się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Europie przez liderów świata polityki, biznesu, nauki i kultury – przekonują organizatorzy tego wydarzenia.

Przypominają, że od lat gośćmi Forum są prezydenci, szefowie rządów, ministrowie, politycy i samorządowcy, prezesi korporacji, ludzie kultury i sportu, uznani naukowcy, opiniotwórczy dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych. W tym roku organizatorzy spodziewają się ponad 6 tys. gości. Wśród nich będzie liczna reprezentacja rządu, m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, Katarzyna Pełczyńska-Nąłecz, ministra funduszy i polityki regionalnej. Nie zabraknie też tradycyjnie Leszka Balcerowicza i Grzegorza Kołodki. A wśród gości z zagranicy swój udział zapowiedzieli m.in.: Václav Klaus, prezydent Republiki Czeskiej w latach 2003-2013, Sali Berisha, prezydent Albanii (1992–1997), Mirek Topolanek, były premier Republiki Czeskiej, Emanuela Claudia Del Re, była wiceminister spraw zagranicznych Włoch (2018-2021 ), Lukas Savickas, minister gospodarki i innowacji Litwy; Dumitru Alaiba, były wicepremier, minister rozwoju gospodarczego i cyfryzacji Mołdawii, Martina Dalić, była wicepremier i minister gospodarki Chorwacji, obecnie prezes firmy Podravka.

Długa lista tematów

Lista tematów, które będą poruszane w tym roku, jest bardzo długa. Znaczna część z nich związana jest oczywiście z gospodarką, nie tylko Polską, ale też europejską i światową. Punktem wyjścia dla wielu dyskusji będzie doroczny raport Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego, którego prezentacja otworzy we wtorek tegoroczne Forum Ekonomiczne. Raport reklamowany jest jako najpełniejsze naukowe opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. – Zawarte w raporcie opracowania dotyczące m.in. rozwoju gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej i ich cyfryzacji, zielonej transformacji energetycznej, podatków, ochrony zdrowia czy inwestowania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, nie mają charakteru stricte naukowego. Są formą popularyzacji osiągnięć naukowych. Do tego dostosowany jest układ opracowań, w którym bardzo ważne miejsce zajmują wnioski i rekomendacje, opracowane przez kilkudziesięciu ekspertów SGH z wielu dziedzin dla przedsiębiorców i polityków gospodarczych zajmujących się regulacjami – mówi prof. Roman Sobiecki, prorektor SGH, kierujący pracami nad przygotowaniem Raportu.

W czasie trzech dni tegorocznego Forum uczestnicy tradycyjnie będą rozmawiać o problemach polskiego biznesu, finansach państwa, budżecie, ich kondycji, o podatkach, problemach z dostępem do mieszkań i propozycjach wsparcia tego sektora gospodarki. Oczywiście nie może w tym wszystkim zabraknąć tego, co dzieje się w gospodarce światowej w związku z działaniami amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i ich konsekwencjami. Ważnym tematem będą niekorzystne trendy demograficzne oraz migracja osób w wieku produkcyjnym, które już stały się największym wyzwaniem europejskiego rynku pracy. W wielu dziedzinach gospodarki obserwowany jest niedostatek pracowników, co z czasem może stać się trwałą barierą wzrostu gospodarczego. Walka o pracownika, szczególnie dobrze wykwalifikowanego, będzie się zaostrzać, a uczestnicy Forum będą szukać odpowiedzi na to wyzwanie. Będą też rozmawiać o pozycji kobiet na rynku pracy.