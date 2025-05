• Obniżek podatków dla firm, mających na celu zwiększenie konkurencyjności.

• Inicjatyw deregulacyjnych przyspieszających transformację zieloną i cyfrową.

Te zmiany mogą na nowo ukształtować zaufanie inwestorów do trajektorii gospodarczej Niemiec i zapewnić indeksowi DAX strukturalne wsparcie wykraczające poza krótkoterminowe przepływy rotacyjne.

DAX to nie tylko Niemcy

DAX 40 to referencyjny indeks giełdowy Niemiec, obejmujący 40 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Jednak DAX to nie tylko Niemcy – w jego skład wchodzą globalni liderzy w branżach takich jak:

• Automatyzacja przemysłowa (Siemens)

• Czysta energia (E.ON, Siemens Energy)