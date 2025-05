Ropa znów stanieje. OPEC+ zwiększy wydobycie w czerwcu

Obniżki cen były odczuwalne wcześniej, a to z powodu spadającego popytu w Chinach i innych krajach importujących ten surowiec oraz rosnącej podaży w samych Stanach Zjednoczonych. To z kolei uderzyło jednak w amerykańskie firmy wydobywające ropę łupków, które potrzebują gwarancji cen na poziomie 60-65 dol., aby ich działalność była opłacalna.

Jak na razie jednak tylko Irak robi „jakieś” wysiłki, aby dopasować wydobycie do obowiązujących limitów. Inaczej jest w przypadku znacznie potężniejszego Kazachstanu, gdzie właśnie rozpędzają się dwie inwestycje – amerykańskiego Chevronu i włoskiego Eni. I to rozpędzają się do tego stopnia, że w marcu kazachski eksport ropy był większy, niż wyznaczony limit aż o 422 tys. baryłek dziennie.

Niskie ceny uderzą także w Rosję

Saudyjczycy już pogodzili się, że niższe przychody budżetowe wymuszą na nich rezygnację, bądź opóźnienie sztandarowych projektów inwestycyjnych, takich jak futurystyczne miasto Neom.

Na razie jednak nieznana jest reakcja Rosji, która przecież także musiała się zgodzić na podwyższenie limitów przez OPEC+.

Rosjanie już obniżyli prognozę przychodów z eksportu ropy i gazu o 25 proc. Ministerstwo Finansów zmniejszyło zakładane wpływy z eksportu gazu i ropy ze 101,47 mld dol., czyli do 3,7 proc. PKB z prognozowanych wcześniej 5,1 proc. PKB. Nie zmieniło to jednak planowanych datków na zbrojenia, które są „nie do ruszenia”.