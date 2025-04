Najgorsze pierwsze 100 dni dla rynków od czasów Geralda Forda

Trump obiecywał w kampanii wyborczej, że jeśli zostanie wybrany na prezydenta, to Amerykanie doświadczą „boomu, jakiego wcześniej nie widzieli”. 30 kwietnia minie pierwsze 100 dni jego drugiej kadencji i jak na razie rynki finansowe są dalekie od boomu. Nowojorski indeks giełdowy S&P 500 stracił 7,9 proc. od 20 stycznia, czyli inauguracji drugiej kadencji Trumpa, do poniedziałkowego otwarcia sesji. Wygląda więc na to, że ten indeks doświadczy największego spadku w okresie pierwszych 100 dni prezydentury od czasów Geralda Forda. Wówczas (w 1974 r.) S&P 500 zniżkował o 11,8 proc. w takim początkowym okresie rządów prezydenta.