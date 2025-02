Niemiecki deficyt finansów publicznych rośnie

Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podaje również, że wskaźnik deficytu, mierzony jako odsetek produktu krajowego brutto (PKB) w cenach bieżących, w 2024 r. wyniósł 2,8 proc. (2023 r.: 2,5 proc.).

Deficyt finansowy rządu centralnego spadł o 30,5 mld euro

Deficyt finansowy rządu centralnego, wynoszący 62,3 mld euro, stanowił nieco ponad połowę deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. Rządowi udało się jednak zmniejszyć deficyt finansowy o 30,5 mld euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast rząd i samorząd terytorialny odnotowały znaczny wzrost deficytu: rok do roku deficyt sektora finansów publicznych wzrósł trzykrotnie do 27,3 mld euro (2023: 9,0 mld euro), natomiast deficyt samorządu terytorialnego wzrósł o 7,6 mld euro do 18,6 mld euro. Fundusze ubezpieczeń społecznych zanotowały w 2024 r. deficyt finansowy na poziomie 10,6 mld euro, po osiągnięciu nadwyżki w wysokości 9,0 mld euro w 2023 r. Wyniki te oznaczają, że wszystkie cztery podsektory sektora finansów publicznych odnotowały deficyt finansowy po raz pierwszy od 2009 r.

Rosną wpływy podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych zdefiniowane w rachunkach narodowych wyniosły 2 012,9 mld euro, a zatem w 2024 r. po raz pierwszy przekroczyły granicę 2 bln euro. W porównaniu z rokiem poprzednim dochody budżetowe wzrosły o 4,8 proc.

Łączne dochody podatkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. wzrosły o 3,5 proc. W przypadku podatku od towarów i usług odnotowano wzrost o 2,4 proc., a wpływy z podatku dochodowego o 3,6 proc.. Składki na ubezpieczenia społeczne były o 6,5 proc. wyższe niż przed rokiem. Dochody rządu z tytułu odsetek wzrosły o 13,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Do wzrostu dochodów budżetu przyczyniły się także wyższe wpływy z tytułu myta od samochodów ciężarowych w związku z wprowadzeniem w grudniu 2023 r. opłaty za dwutlenek węgla.

Wydatki wciąż rosną szybciej niż dochody

W 2024 r. wydatki rządowe ujęte w rachunkach narodowych wzrosły o 5,3 proc. do 2131,6 mld euro, przewyższając tym samym wzrost dochodów budżetowych.