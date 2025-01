EBC musi ciąć stopy szybciej niż Fed

Europejski Bank Centralny obciął stopę depozytową o 25 pkt baz., do 2,75 proc. Taka decyzja była zgodna z prognozami analityków. Czwartkowa obniżka stóp w strefie euro była już piątą w obecnym cyklu luzowania polityki pieniężnej, rozpoczętego w czerwcu 2024 r. W ramach tego cyklu EBC obniżył stopę depozytową już łącznie o 160 pkt baz. Jego stopa refinansowa została w tym czasie obcięta z 4,5 proc. do 2,9 proc. (W czwartek obniżono ją o 25 pkt baz.). I wygląda na to, że to jeszcze nie koniec.