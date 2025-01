Polska objęta restrykcjami. USA ograniczą eksport chipów

Nowe technologie półprzewodnikowe, tworzone m.in. przez znany koncern Nvidia, to dziś klucz do budowy przełomowych rozwiązań, opartych na sztucznej inteligencji. Jak się okazuje, Polska będzie miała problem, by wziąć udział w tym wyścigu. Powód? Waszyngton wpisał nasz kraj na listę państw objętych restrykcjami w zakresie importu najnowocześniejszych chipów.

W gronie rynków, które bez problemu mogą sprowadzać najnowsze produkty choćby wspomnianej Nvidii, są obok USA kraje Europy Zachodniej (w tym Francja, Niemcy, Wielka Brytania, czy Włochy) oraz Kanada i Australia. Polska znalazła się w drugiej grupie, do której zaliczono również Portugalię, Szwajcarię, Ukrainę, ale i wiele państw afrykańskich (np. Etiopię, Maroko czy RPA), południowoamerykańskich (jak Brazylia czy Argentyna), arabskich (m.in. Arabia Saudyjska) oraz azjatyckich (Mongolia czy Indie). Całkowity zakaz administracja Joe Bidena wprowadziła wobec Chin, Rosji czy Korei Północnej.