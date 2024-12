Polityka może zaszkodzić gospodarce Francji. Czy Macron się zakiwał?

„Ciągłe zagrożenie upadkiem każdego rządu, niemożliwość przyjęcia budżetu oraz perspektywa kolejnych wyborów napędzają niepewność. To jest niszczące zarówno dla wydatków konsumenckich jak i dla inwestycji” – uważają analitycy ING. Spodziewają się, że władze Francji w końcu przeforsują cięcia fiskalne, które wraz z niepewną sytuacją w globalnym handlu przyczynią się do spowolnienia wzrostu gospodarczego z 1,1 proc. w 2024 r. do 0,6 proc. w 2025 r.

Zebrane przez agencję Bloomberg prognozy analityków dla PKB Francji na 2025 r. przewidują jego wzrost pomiędzy 0,5 proc. a 1,3 proc. Francuzi mogą się pocieszać, że wyglądają one nieco lepiej niż dla Niemiec, które są w przedziale od spadku o 0,3 proc. do wzrostu o 1,3 proc. Raczej słabe to jednak pocieszenie.

Zagrożenie z lewej strony

Gdy Macron rozpoczynał swoje rządy w 2017 r., cieszył się poparcie społecznym przekraczającym 55 proc. Na jesieni 2024 r. wynosiło jedynie 17 proc., by po ceremonii ponownego otwarcia katedry Notre Dame skoczyć do 22 proc. Kiepskie sondaże nie są jednak przeszkodą, by rządził do końca swojej drugiej kadencji. Następne wybory parlamentarne we Francji mają się odbyć dopiero w 2027 r. Oba bloki opozycyjne mogą grać na przedłużanie pata politycznego i wymuszenie rezygnacji na prezydencie. Nic nie wskazuje jednak na to, by Macron chciał oddać władzę. Francuska prokuratura próbuje za to zablokować w przyszłości możliwość ubiegania się o prezydenturę przez Marine Le Pen, czyli przywódczynię nacjonalistycznego Zjednoczenia Narodowego. Może zostać skazana za defraudację funduszy publicznych (a w praktyce za uchybienia polegające na wypłacaniu wynagrodzeń asystentom ze środków europarlamentu, a nie funduszy partyjnych), co zamykałoby jej drogę do ubiegania się o stanowiska publiczne.

Francuski establishment polityczny tak się zafiksował na kwestii zwalczania Le Pen i jej stronnictwa, że przestał zwracać uwagę na zagrożenie dla systemu idące ze strony Nowego Frontu Ludowego i skrajnej lewicy. Blok Macrona podczas ostatnich wyborów parlamentarnych wręcz ułatwiał radykalnym lewicowcom zdobywanie mandatów, byle tylko zaszkodzić nacjonalistom. Nie zwracał uwagi na to, że wśród polityków Nowego Frontu Ludowego są miłośnicy Hamasu i ludzie inspirujący się socjalistycznym reżimem w Wenezueli. To skutkowało powstaniem parlamentu, który uniemożliwia skuteczne rządzenie Francją.

Niemcy również może czekać powyborcza niestabilność

W kryzysie politycznym pogrążyły się również Niemcy. Rząd Olafa Scholza przegrał głosowanie nad wotum zaufania. Otwiera to drogę do rozwiązania Bundestagu i przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych w lutym. Sondaże wskazują obecnie, że w tych wyborach zwyciężyłaby centroprawicowa koalicja CDU/CSU, a nowym kanclerzem mógłby zostać jej przywódca Friedrich Merz. Jego stronnictwo nie zdobyłoby jednak samodzielnej władzy i musiałoby szukać koalicjantów. Drugą partią w sondażach jest nacjonalistyczna Alternatywa dla Niemiec, z którą mainstream polityczny odmawia wchodzenia w alianse. Kanclerz Scholz liczy więc na to, że jego lewicowa partia SPD, choć straciłaby sporo mandatów, to i tak stałaby się niezbędnym elementem przyszłej koalicji rządzącej, a on wicekanclerzem. Choć więc doszłoby do „zwrotu w prawo” (w tym w polityce międzynarodowej, gdyż Merz jest uważany za polityka proamerykańskiego), to jednak członkowie obecnej ekipy mogliby zachować spory wpływ na rządy.