Czy Kreml stracił okazję do ułożenia się z nową amerykańską ekipą?

Czy na horyzoncie jest rozejm pomiędzy Rosją a Ukrainą? Być może zapowiedzią przerwania działań wojennych jest inicjatywa Stephena Lyncha, inwestora z Miami, który zwrócił się do amerykańskiego Departamentu Skarbu o zgodę na zakup... gazociągu Nord Stream 2. Lynch zdołał w 2022 r. uzyskać podobne pozwolenie na zakup likwidowanej szwajcarskiej spółki zależnej Sbierbanku i teraz ma nadzieję na to, że gdy wojna ustanie, to w jego rękach będzie strategiczny gazociąg. Mniejsza z tym, że jest on uszkodzony w wyniku eksplozji i gaz nim od dawna nie płynie. Lynch zapewne spodziewa się, że Niemcom i Rosji będzie bardzo zależało na jego uruchomieniu po wojnie i zdjęciu sankcji z Gazpromu. Czy on jednak nie dzieli skóry na niedźwiedziu? Jak duże są szanse na pokój, czy raczej ryzyko narzucenia Ukrainie niekorzystnego rozejmu?