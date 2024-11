Superinwestorzy od wielu kwartałów więcej akcji sprzedają niż ich nabywają

Już niemal wszyscy superinwestorzy, tacy jak m.in. Warren Buffett, Bill Gates czy Michael Burry, opublikowali najnowsze raporty 13F, w których jak co kwartał muszą przedstawić zmiany w swoich portfelach inwestycyjnych. - Patrząc zbiorczo na portfele superinwestorów za III kwartał br., zauważamy odmienne trendy w porównaniu do wielu innych inwestorów, ponieważ mimo panującej hossy na rynku, superinwestorzy regularnie, od wielu ostatnich kwartałów, więcej akcji sprzedają niż ich nabywają - podkreśla Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd.

Jak zauważa, najbardziej wyprzedawane sektory w ostatnim kwartale na rynku amerykańskim to sektor finansowy (redukcja o 1,1 proc. zbiorczego portfela), sektor spółek technologicznych (o 0,6 proc. mniej) oraz sektor przemysłowy (spadek o 0,2 proc.). Największe zakupy poczyniono w sektorze dóbr konsumpcyjnych (wzrost o 0,3 proc. zbiorczego portfela) oraz w sektorze dóbr podstawowych (o 0,29 proc. więcej).

Buffett i Gates sprzedają

Zdecydowanie jednym z największych wyprzedających akcje w ostatnim kwartale był Warren Buffett i jego fundusz Berkshire Hathaway, który obecnie posiada rekordową ilość gotówki wynoszącą aż 320 mld dolarów. Jak wylicza Grzegorz Dróżdż, w III kwartale Buffett zredukował kolejne 25 proc. swoich udziałów w Apple, około 23 proc. akcji Bank of America oraz niemal cały pakiet akcji grupy medialnej SiriusXM. Łącznie, w ciągu zaledwie jednego kwartału, pozbył się ponad 13 proc. posiadanego portfela akcji.

Dodatkowo był to już siódmy z rzędu kwartał, w którym legendarny inwestor znajduje się po stronie sprzedających. Ruchy Buffetta mogą być interpretowane jako ostrzeżenie dla rynku, który zdaje się wykazywać oznaki przewartościowania.

Bill Gates, wraz z Fundacją Billa i Melindy Gatesów, podobnie jak Warren Buffett, wykazywał niedźwiedzie nastawienie do rynku w ostatnim kwartale. Zredukował swoje trzy największe pozycje: sprzedał 17 proc. akcji Microsoftu, 10 proc. akcji Berkshire Hathaway oraz 8,5 proc. akcji największej amerykańskiej firmy zajmującej się gospodarką odpadami – Waste Management.