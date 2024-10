Hongkong: Zwyżki rozgrzały giełdę

Hang Seng, czyli główny indeks giełdy w Hongkongu, rósł podczas środowej sesji nawet o 8,5 proc., a zamknął się 6,2 proc. na plusie. To była już 13. sesja nieprzerwanych zwyżek na tym parkiecie. Hang Seng zyskał w ciągu ostatniego miesiąca już prawie 27 proc., a od początku roku niemal 32 proc. Paliwem do tych zwyżek były jak dotąd nadzieje inwestorów związane z działaniami stymulacyjnymi władz Państwa Środka. Giełdy w Chinach kontynentalnych są zamknięte, z powodu święta narodowego, do 8 października. Hongkong jest więc obecnie jedynym rynkiem, na którym inwestorzy mogą obracać akcjami wielu spółek z ChRL, mogących korzystać z działań stymulacyjnych.